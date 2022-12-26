Губернатор ХМАО вручила новогодний подарок ребенку-инвалиду

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила новогодний подарок Амелии Хомченко. Соответствующее видео опубликовано на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте».
«Посещение семьи Амелии Хомченко», — гласит подпись к видео. Комарова посетила девочку в рамках поездки в Сургут.
«А у нас дома — Наталья Владимировна Комарова. Пожалуй, прекрасный вечер, чтобы подвести итог успехам Амелии», — сообщается в группе помощи сургутянке в соцсети «ВКонтакте». Хомченко неоднократно одерживала победу в конкурсе чтецов собственного сочинения и выиграла грант. «Большая гордость, потому что приезд губернатора — это не только подарок из „Елки желаний“, но и награждение», — отмечается в группе.
Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава округа сняла с елки две карточки с детскими новогодними пожеланиями.
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