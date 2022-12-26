26 декабря 2022

Губернатор ХМАО вручила новогодний подарок ребенку-инвалиду

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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, комарова наталья
Наталья Комарова вручила новогодний подарок Амелии Хомченко Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила новогодний подарок Амелии Хомченко. Соответствующее видео опубликовано на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте».

«Посещение семьи Амелии Хомченко», — гласит подпись к видео. Комарова посетила девочку в рамках поездки в Сургут.

«А у нас дома — Наталья Владимировна Комарова. Пожалуй, прекрасный вечер, чтобы подвести итог успехам Амелии», — сообщается в группе помощи сургутянке в соцсети «ВКонтакте». Хомченко неоднократно одерживала победу в конкурсе чтецов собственного сочинения и выиграла грант. «Большая гордость, потому что приезд губернатора — это не только подарок из „Елки желаний“, но и награждение», — отмечается в группе.

Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава округа сняла с елки две карточки с детскими новогодними пожеланиями.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила новогодний подарок Амелии Хомченко. Соответствующее видео опубликовано на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте». «Посещение семьи Амелии Хомченко», — гласит подпись к видео. Комарова посетила девочку в рамках поездки в Сургут. «А у нас дома — Наталья Владимировна Комарова. Пожалуй, прекрасный вечер, чтобы подвести итог успехам Амелии», — сообщается в группе помощи сургутянке в соцсети «ВКонтакте». Хомченко неоднократно одерживала победу в конкурсе чтецов собственного сочинения и выиграла грант. «Большая гордость, потому что приезд губернатора — это не только подарок из „Елки желаний“, но и награждение», — отмечается в группе. Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава округа сняла с елки две карточки с детскими новогодними пожеланиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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