Губернатор ХМАО вручила новогодний подарок ребенку-инвалиду

27 декабря 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова вручила новогодний подарок Амелии Хомченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила новогодний подарок Амелии Хомченко. Соответствующее видео опубликовано на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте». «Посещение семьи Амелии Хомченко», — гласит подпись к видео. Комарова посетила девочку в рамках поездки в Сургут. «А у нас дома — Наталья Владимировна Комарова. Пожалуй, прекрасный вечер, чтобы подвести итог успехам Амелии», — сообщается в группе помощи сургутянке в соцсети «ВКонтакте». Хомченко неоднократно одерживала победу в конкурсе чтецов собственного сочинения и выиграла грант. «Большая гордость, потому что приезд губернатора — это не только подарок из „Елки желаний“, но и награждение», — отмечается в группе. Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава округа сняла с елки две карточки с детскими новогодними пожеланиями.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила новогодний подарок Амелии Хомченко. Соответствующее видео опубликовано на странице главы округа в соцсети «ВКонтакте». «Посещение семьи Амелии Хомченко», — гласит подпись к видео. Комарова посетила девочку в рамках поездки в Сургут. «А у нас дома — Наталья Владимировна Комарова. Пожалуй, прекрасный вечер, чтобы подвести итог успехам Амелии», — сообщается в группе помощи сургутянке в соцсети «ВКонтакте». Хомченко неоднократно одерживала победу в конкурсе чтецов собственного сочинения и выиграла грант. «Большая гордость, потому что приезд губернатора — это не только подарок из „Елки желаний“, но и награждение», — отмечается в группе. Ранее сообщалось, что губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Кремле перед участием в заседании Госсовета. Глава округа сняла с елки две карточки с детскими новогодними пожеланиями.