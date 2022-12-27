В Киеве жестко ответили на заявление Орбана о мире на Украине

Власти Киева посчитали заявление Орбана о наступлении мира на Украине политической близорукостью
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
В МИД Украины заявили о «близорукости» премьер-министра Венгрии Фото:
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Переговоры России и НАТО

По мнению Министерства иностранных дел Украины, недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о разрешении конфликта свидетельствует о политической близорукости венгерского лидера. Об этом заявили в ведомстве.

«Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит (России — прим. URA.RU), а также его собственную политическую близорукость», — заявили на сайте ведомства. В МИД Украины обосновали подобное обвинение тем, что Россия якобы станет угрозой для остальных стран Европы в том числе Венгрии после завершения спецоперации.

Ранее Орбан заявил, что мир на Украине наступит только тогда, когда того пожелают Соединенные Штаты, слова политика передает «Царьград». По мнению премьер-министра, Киев не способен оборонятся без регулярной поддержки со стороны Запада. Рецепт мира, таким образом, прост — США просто должны перестать поддерживать Украину.

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По мнению Министерства иностранных дел Украины, недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о разрешении конфликта свидетельствует о политической близорукости венгерского лидера. Об этом заявили в ведомстве. «Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит (России — прим. URA.RU), а также его собственную политическую близорукость», — заявили на сайте ведомства. В МИД Украины обосновали подобное обвинение тем, что Россия якобы станет угрозой для остальных стран Европы в том числе Венгрии после завершения спецоперации. Ранее Орбан заявил, что мир на Украине наступит только тогда, когда того пожелают Соединенные Штаты, слова политика передает «Царьград». По мнению премьер-министра, Киев не способен оборонятся без регулярной поддержки со стороны Запада. Рецепт мира, таким образом, прост — США просто должны перестать поддерживать Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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