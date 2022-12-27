В Киеве жестко ответили на заявление Орбана о мире на Украине

По мнению Министерства иностранных дел Украины, недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о разрешении конфликта свидетельствует о политической близорукости венгерского лидера. Об этом заявили в ведомстве.
«Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит (России — прим. URA.RU), а также его собственную политическую близорукость», — заявили на сайте ведомства. В МИД Украины обосновали подобное обвинение тем, что Россия якобы станет угрозой для остальных стран Европы в том числе Венгрии после завершения спецоперации.
Ранее Орбан заявил, что мир на Украине наступит только тогда, когда того пожелают Соединенные Штаты, слова политика передает «Царьград». По мнению премьер-министра, Киев не способен оборонятся без регулярной поддержки со стороны Запада. Рецепт мира, таким образом, прост — США просто должны перестать поддерживать Украину.
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По мнению Министерства иностранных дел Украины, недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о разрешении конфликта свидетельствует о политической близорукости венгерского лидера. Об этом заявили в ведомстве. «Заявления Орбана демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит (России — прим. URA.RU), а также его собственную политическую близорукость», — заявили на сайте ведомства. В МИД Украины обосновали подобное обвинение тем, что Россия якобы станет угрозой для остальных стран Европы в том числе Венгрии после завершения спецоперации. Ранее Орбан заявил, что мир на Украине наступит только тогда, когда того пожелают Соединенные Штаты, слова политика передает «Царьград». По мнению премьер-министра, Киев не способен оборонятся без регулярной поддержки со стороны Запада. Рецепт мира, таким образом, прост — США просто должны перестать поддерживать Украину.