В тюменском правительстве ищут человека на должность топ-чиновника

В тюменском правительстве ищут кандидата на кресло председателя Комитета по делам национальностей

28 декабря 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Кресло председателя комитета пустует с ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительство Тюменской области ищут председателя регионального Комитета по делам национальностей. Вакансия размещена на сайте «Работа в России». Ранее должность руководителя органа покинул Владислав Чернов, у которого истек контракт. «Требуется руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации — председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области. Заработная плата: 43 680 рублей», — говорится в вакансии, размещенной на портале «Работа в России». Кандидаты должны иметь стаж государственной гражданской службы или работы по заявленной специальности. Должностные обязанности в вакансии не прописаны. Как ранее писало URA.RU, в ноябре должность председателя Комитета покинул Владислав Чернов. У него закончился служебный контракт. Исполняющим обязанности руководителя был назначен его заместитель Роман Малыгин, которого называли главным фаворитом на занятие кресла председателя.

В правительство Тюменской области ищут председателя регионального Комитета по делам национальностей. Вакансия размещена на сайте «Работа в России». Ранее должность руководителя органа покинул Владислав Чернов, у которого истек контракт. «Требуется руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации — председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области. Заработная плата: 43 680 рублей», — говорится в вакансии, размещенной на портале «Работа в России». Кандидаты должны иметь стаж государственной гражданской службы или работы по заявленной специальности. Должностные обязанности в вакансии не прописаны. Как ранее писало URA.RU, в ноябре должность председателя Комитета покинул Владислав Чернов. У него закончился служебный контракт. Исполняющим обязанности руководителя был назначен его заместитель Роман Малыгин, которого называли главным фаворитом на занятие кресла председателя.