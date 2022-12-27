27 декабря 2022
26 декабря 2022

В тюменском правительстве ищут человека на должность топ-чиновника

В тюменском правительстве ищут кандидата на кресло председателя Комитета по делам национальностей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган , депутат, чиновник, пустое кресло, бумаги к заседанию, посадочное место
Кресло председателя комитета пустует с ноября Фото:

В правительство Тюменской области ищут председателя регионального Комитета по делам национальностей. Вакансия размещена на сайте «Работа в России». Ранее должность руководителя органа покинул Владислав Чернов, у которого истек контракт.

«Требуется руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации — председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области. Заработная плата: 43 680 рублей», — говорится в вакансии, размещенной на портале «Работа в России».

Кандидаты должны иметь стаж государственной гражданской службы или работы по заявленной специальности. Должностные обязанности в вакансии не прописаны.

Как ранее писало URA.RU, в ноябре должность председателя Комитета покинул Владислав Чернов. У него закончился служебный контракт. Исполняющим обязанности руководителя был назначен его заместитель Роман Малыгин, которого называли главным фаворитом на занятие кресла председателя.

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В правительство Тюменской области ищут председателя регионального Комитета по делам национальностей. Вакансия размещена на сайте «Работа в России». Ранее должность руководителя органа покинул Владислав Чернов, у которого истек контракт. «Требуется руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации — председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области. Заработная плата: 43 680 рублей», — говорится в вакансии, размещенной на портале «Работа в России». Кандидаты должны иметь стаж государственной гражданской службы или работы по заявленной специальности. Должностные обязанности в вакансии не прописаны. Как ранее писало URA.RU, в ноябре должность председателя Комитета покинул Владислав Чернов. У него закончился служебный контракт. Исполняющим обязанности руководителя был назначен его заместитель Роман Малыгин, которого называли главным фаворитом на занятие кресла председателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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