Тюменские власти прокомментировали назначение в правительстве области

Роман Малыгин стал исполняющим обязанности комитета по делам национальностей Тюменской области в соответствии с внутренним распорядком. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.
«В соответствии с положением о Комитете по делам национальностей исполнение обязанностей председателя в случае его отсутствия, в том числе увольнения, возлагается на заместителя председателя. О назначении нового руководителя информация будет размещена на официальном портале органов государственной власти Тюменской области», — ответили в инфоцентре на вопрос агентства, почему Малыгин сразу не занял пост председателя.
Чиновник стал и. о. главы комитета 3 ноября. На этом посту Малыгин сменил Владислава Чернова, ушедшего в отставку 1 ноября.
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