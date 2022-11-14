Тюменские власти прокомментировали назначение в правительстве области

15 ноября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Роман Малыгин возглавил комитет по делам национальностей 3 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Роман Малыгин стал исполняющим обязанности комитета по делам национальностей Тюменской области в соответствии с внутренним распорядком. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «В соответствии с положением о Комитете по делам национальностей исполнение обязанностей председателя в случае его отсутствия, в том числе увольнения, возлагается на заместителя председателя. О назначении нового руководителя информация будет размещена на официальном портале органов государственной власти Тюменской области», — ответили в инфоцентре на вопрос агентства, почему Малыгин сразу не занял пост председателя. Чиновник стал и. о. главы комитета 3 ноября. На этом посту Малыгин сменил Владислава Чернова, ушедшего в отставку 1 ноября.

Роман Малыгин стал исполняющим обязанности комитета по делам национальностей Тюменской области в соответствии с внутренним распорядком. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «В соответствии с положением о Комитете по делам национальностей исполнение обязанностей председателя в случае его отсутствия, в том числе увольнения, возлагается на заместителя председателя. О назначении нового руководителя информация будет размещена на официальном портале органов государственной власти Тюменской области», — ответили в инфоцентре на вопрос агентства, почему Малыгин сразу не занял пост председателя. Чиновник стал и. о. главы комитета 3 ноября. На этом посту Малыгин сменил Владислава Чернова, ушедшего в отставку 1 ноября.