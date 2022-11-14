14 ноября 2022

Тюменские власти прокомментировали назначение в правительстве области

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, ноябрь. Тюмень, правительство тюменской области
Роман Малыгин возглавил комитет по делам национальностей 3 ноября Фото:

Роман Малыгин стал исполняющим обязанности комитета по делам национальностей Тюменской области в соответствии с внутренним распорядком. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.

«В соответствии с положением о Комитете по делам национальностей исполнение обязанностей председателя в случае его отсутствия, в том числе увольнения, возлагается на заместителя председателя. О назначении нового руководителя информация будет размещена на официальном портале органов государственной власти Тюменской области», — ответили в инфоцентре на вопрос агентства, почему Малыгин сразу не занял пост председателя.

Чиновник стал и. о. главы комитета 3 ноября. На этом посту Малыгин сменил Владислава Чернова, ушедшего в отставку 1 ноября.

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Роман Малыгин стал исполняющим обязанности комитета по делам национальностей Тюменской области в соответствии с внутренним распорядком. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «В соответствии с положением о Комитете по делам национальностей исполнение обязанностей председателя в случае его отсутствия, в том числе увольнения, возлагается на заместителя председателя. О назначении нового руководителя информация будет размещена на официальном портале органов государственной власти Тюменской области», — ответили в инфоцентре на вопрос агентства, почему Малыгин сразу не занял пост председателя. Чиновник стал и. о. главы комитета 3 ноября. На этом посту Малыгин сменил Владислава Чернова, ушедшего в отставку 1 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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