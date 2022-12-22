В ЯНАО потеплеет до -5 градусов

23 декабря 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

В выходные в ЯНАО ожидается потепление Фото: Размик Закарян © URA.RU В ЯНАО после тридцатиградусных морозов придет потепление. Температура воздуха до -5 градусов ожидается в воскресенье, 25 декабря, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. В субботу, 24 декабря, в округе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится от -23 до -28, при натекании облачности до -18, днем от -18 до -23, местами до -13. Будет дуть юго-восточный и восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Синоптики прогнозируют 25 декабря облачную погоду с прояснениями, ожидается снег, юго-восточный и восточный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -15 -25, днем поднимется до -10 -15, местами до -5. Облачная погода с прояснениями также ожидается 26 декабря, в этот день возможен снег. Ночью температура воздуха опустится от -11 до -16, при облачной погоде до -6. Днем ожидается от -7 до -12, местами до -2. Синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра до 9-14 м/с в секунду, который позднее сменится на юго-западный. Ранее в ЯНАО пришла морозная погода, температура опускалась до -38. В Новом Уренгое школьникам с 1 по 6 класс рекомендовали не выходить на улицу.

В ЯНАО после тридцатиградусных морозов придет потепление. Температура воздуха до -5 градусов ожидается в воскресенье, 25 декабря, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. В субботу, 24 декабря, в округе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится от -23 до -28, при натекании облачности до -18, днем от -18 до -23, местами до -13. Будет дуть юго-восточный и восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Синоптики прогнозируют 25 декабря облачную погоду с прояснениями, ожидается снег, юго-восточный и восточный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -15 -25, днем поднимется до -10 -15, местами до -5. Облачная погода с прояснениями также ожидается 26 декабря, в этот день возможен снег. Ночью температура воздуха опустится от -11 до -16, при облачной погоде до -6. Днем ожидается от -7 до -12, местами до -2. Синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра до 9-14 м/с в секунду, который позднее сменится на юго-западный. Ранее в ЯНАО пришла морозная погода, температура опускалась до -38. В Новом Уренгое школьникам с 1 по 6 класс рекомендовали не выходить на улицу.