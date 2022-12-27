Кадыров раскрыл причину падения боевого духа среди солдат ВСУ

Кадыров: украинская армия деморализована, поскольку Киев мобилизует неподготовленных новобранцев

28 декабря 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Кадыров рассказал о том, почему среди солдат ВСУ падает боевой дух Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются восполнить потери неподготовленными новобранцами. Это провоцирует рост числа погибших в рядах украинской армии, а желающих оказывать сопротивление российским войскам становится все меньше. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. В следствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать. В этой связи потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше. Простая арифметика», — рассказал Кадыров у себя в telegram-канале . По словам лидера Чечни, последние дни для Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне насыщены на «не очень хорошие» события. Кадыров добавил, что на данном этапе спецоперации с серьезными препятствиями чеченские подразделения не сталкиваются, поскольку ВС РФ применяют новые методы ведения боевых действий. Также существенную роль сыграла своевременная перегруппировка войск. По словам главы Чечни, все это подтверждают успехи на основных направлениях СВО. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от угроз киевского режима. Ранее Кадыров заявил о наступлении самого тяжелого периода спецоперации для украинских войск. По словам чеченского лидера, для украинских националистов наступил самый тяжелый период СВО, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. Кроме того, стало известно, что ВСУ открыли «охоту» на мужчин, поскольку Киеву требуются солдаты, об этом сообщили жители Харькова, слова которых передает «Царьград». По словам харьковчан, призывников на Украине уже ищут не только на вокзалах и магазинах, но также в барах и клубах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются восполнить потери неподготовленными новобранцами. Это провоцирует рост числа погибших в рядах украинской армии, а желающих оказывать сопротивление российским войскам становится все меньше. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. В следствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать. В этой связи потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше. Простая арифметика», — рассказал Кадыров у себя в telegram-канале. По словам лидера Чечни, последние дни для Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне насыщены на «не очень хорошие» события. Кадыров добавил, что на данном этапе спецоперации с серьезными препятствиями чеченские подразделения не сталкиваются, поскольку ВС РФ применяют новые методы ведения боевых действий. Также существенную роль сыграла своевременная перегруппировка войск. По словам главы Чечни, все это подтверждают успехи на основных направлениях СВО. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса от угроз киевского режима. Ранее Кадыров заявил о наступлении самого тяжелого периода спецоперации для украинских войск. По словам чеченского лидера, для украинских националистов наступил самый тяжелый период СВО, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. Кроме того, стало известно, что ВСУ открыли «охоту» на мужчин, поскольку Киеву требуются солдаты, об этом сообщили жители Харькова, слова которых передает «Царьград». По словам харьковчан, призывников на Украине уже ищут не только на вокзалах и магазинах, но также в барах и клубах.