«Известия»: иностранные новогодние елки резко подорожали

28 декабря 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Живые иностранные ели, сосны и пихты подорожали в два раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России на живые ели, сосны и пихты, выращенные за границей, цены выросли в два раза. В среднем, иностранное дерево обойдется в 6 тысяч рублей, сообщили представители оператора фискальных данных «Платформа ОФД». «Среди деревьев иностранного производства преобладают пихты, однако, их немного на рынке, а ценник в два раза выше прошлогоднего уровня, что еще больше снижает их популярность», — рассказали «Известиям» представители оператора. В компании отмечают, что россияне стали делать выбор в пользу деревьев из отечественных питомников. В «Платформа ОФД» проанализировали данные за декабрь, и сравнили с показателями прошлого года. Объем продаж по количеству иностранных новогодних елей упал на 51%, в деньгах — на 42%. Продажи искусственных деревьев в штуках выросли на 8%, в денежном выражении — на 10%. Оператор подчеркнул, что они оказались «самыми стабильными по стоимости». Средний чек — 3,3 тысяч рублей, в сравнении с 2021 годом повысился лишь на 1%. Ранее сообщалось, что при выборе новогодней ели необходимо опираться на размеры дерева, его свежесть и породу. Пихта или сосна дольше стоят и не осыпаются. Характерный запах имеет ель.

В России на живые ели, сосны и пихты, выращенные за границей, цены выросли в два раза. В среднем, иностранное дерево обойдется в 6 тысяч рублей, сообщили представители оператора фискальных данных «Платформа ОФД». «Среди деревьев иностранного производства преобладают пихты, однако, их немного на рынке, а ценник в два раза выше прошлогоднего уровня, что еще больше снижает их популярность», — рассказали «Известиям» представители оператора. В компании отмечают, что россияне стали делать выбор в пользу деревьев из отечественных питомников. В «Платформа ОФД» проанализировали данные за декабрь, и сравнили с показателями прошлого года. Объем продаж по количеству иностранных новогодних елей упал на 51%, в деньгах — на 42%. Продажи искусственных деревьев в штуках выросли на 8%, в денежном выражении — на 10%. Оператор подчеркнул, что они оказались «самыми стабильными по стоимости». Средний чек — 3,3 тысяч рублей, в сравнении с 2021 годом повысился лишь на 1%. Ранее сообщалось, что при выборе новогодней ели необходимо опираться на размеры дерева, его свежесть и породу. Пихта или сосна дольше стоят и не осыпаются. Характерный запах имеет ель.