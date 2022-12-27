Захарова высмеяла переименование улиц в Изюме цитатой из Высоцкого

Захарова отреагировала на переименование в Изюме улицы Высоцкого в улицу Джобса

28 декабря 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Захарова раскритиковала украинскую власть за борьбу с русской культурой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Харькова не могут простить слова советского поэта Владимира Высоцкого о клоунах, а потому переименовали улицу Высоцкого в Изюме в честь американского предпринимателя Стива Джобса. Об этом Захарова написала у себя в соцсетях. «В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки «ой, Вань, гляди, какие клоуны», — заявила Захарова у себя в telegram-канале , процитировав песню Высоцкого «Диалог в цирке». Летом на Украине был создан совет, который должен координировать «декоммунизацию» и «дерусификацию» страны. После этого киевский режим начал переименовывать улицы, которые связаны с наследием русской культуры. Так, в Киеве предложили переименовать улицу Героев Войны в улицу Украинских повстанцев, проспект советского космонавта Юрия Гагарина — в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Харькова не могут простить слова советского поэта Владимира Высоцкого о клоунах, а потому переименовали улицу Высоцкого в Изюме в честь американского предпринимателя Стива Джобса. Об этом Захарова написала у себя в соцсетях. «В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки «ой, Вань, гляди, какие клоуны», — заявила Захарова у себя в telegram-канале, процитировав песню Высоцкого «Диалог в цирке». Летом на Украине был создан совет, который должен координировать «декоммунизацию» и «дерусификацию» страны. После этого киевский режим начал переименовывать улицы, которые связаны с наследием русской культуры. Так, в Киеве предложили переименовать улицу Героев Войны в улицу Украинских повстанцев, проспект советского космонавта Юрия Гагарина — в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка.