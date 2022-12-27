Захарова высмеяла переименование улиц в Изюме цитатой из Высоцкого

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Харькова не могут простить слова советского поэта Владимира Высоцкого о клоунах, а потому переименовали улицу Высоцкого в Изюме в честь американского предпринимателя Стива Джобса. Об этом Захарова написала у себя в соцсетях.
«В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки «ой, Вань, гляди, какие клоуны», — заявила Захарова у себя в telegram-канале, процитировав песню Высоцкого «Диалог в цирке».
Летом на Украине был создан совет, который должен координировать «декоммунизацию» и «дерусификацию» страны. После этого киевский режим начал переименовывать улицы, которые связаны с наследием русской культуры. Так, в Киеве предложили переименовать улицу Героев Войны в улицу Украинских повстанцев, проспект советского космонавта Юрия Гагарина — в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Харькова не могут простить слова советского поэта Владимира Высоцкого о клоунах, а потому переименовали улицу Высоцкого в Изюме в честь американского предпринимателя Стива Джобса. Об этом Захарова написала у себя в соцсетях. «В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки «ой, Вань, гляди, какие клоуны», — заявила Захарова у себя в telegram-канале, процитировав песню Высоцкого «Диалог в цирке». Летом на Украине был создан совет, который должен координировать «декоммунизацию» и «дерусификацию» страны. После этого киевский режим начал переименовывать улицы, которые связаны с наследием русской культуры. Так, в Киеве предложили переименовать улицу Героев Войны в улицу Украинских повстанцев, проспект советского космонавта Юрия Гагарина — в проспект украинского космонавта Леонида Каденюка.