ВС РФ готовят к участию в боях спецотряд ЛНР с особым оружием

В ЛНР к участию в СВО готовят спецотряд с особым оружием против дронов

28 декабря 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

В ЛНР рассказали об отряде «Сурикаты», у которых есть оружие против дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганской Народной республике (ЛНР) к участию в боевых действиях готовится специальный отряд «Сурикаты», на вооружении которого находятся антидроновые ружья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами бойцы подразделения. «Наша цель — не дать противнику вести разведывательную деятельность, скидывать ВОГи (выстрел осколочный гранатометный — прим. URA.RU), корректировать артиллерию и так далее. Нам не обязательно сбить дрон, достаточно того, чтобы он улетел обратно. Ружье работает так, что у дрона теряется сигнал с пультом: он может его уводить, но не видит, куда летит, плюс батарея садится быстрее. Но повторю, у нас не стоит задачи уронить дрон, хотя за время нашей работы несколько таких случаев уже были. Один мы даже смогли подобрать», — рассказал боец отряда с позывным «Север». Обычный расчет противодронного ружья состоит из двух человек — один работает «мастерком» (антенной направленного действия), второй, после получения данных с антенны, «глушит» сигнал дрона. Пользоваться оружием несложно, научиться можно за несколько дней. Главное — желание и горящие глаза. «Так получилось, срочную службу не служил и на контракте не был, учился в литературном институте и работал. Был от всего этого далек, но после начала СВО решил поехать добровольцем и попал в отряд „Сурикаты“. Такое забавное название, потому что, когда мы начинали это дело, работали на полигоне и постоянно пытались еще и визуально, высовываясь из окопов, обнаруживать дрон. Это показалось командиру группы „Берегу“ похожим на сурикатов, поэтому он так назвал нашу группу. Отряд наш достаточно молодой», — продолжает «Север». Обучение дронобойству у ребят занимает несколько дней: после нескольких часов теории предстоит работа на полигоне. Главная задача — научиться по характеру помех отличать дрон от мусора. Этот навык не наработаешь на полигоне, все приходит во время боевой работы «Антидронной пушкой и пеленгатором пользоваться несложно, единственное, приходится разбираться со статичными помехами, помехами со стороны РЭБ и отличать их от помех, которые поднимает дрон. Мы учились несколько дней, а остальное приходит с практикой — чтобы понять, как на этом планшете выглядит РЭБ, нужно увидеть его работу», — рассказал недавно прибывший доброволец с позывным «Кеша». Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Целью спецоперации, по заявлению президента, является защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Луганской Народной республике (ЛНР) к участию в боевых действиях готовится специальный отряд «Сурикаты», на вооружении которого находятся антидроновые ружья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сами бойцы подразделения. «Наша цель — не дать противнику вести разведывательную деятельность, скидывать ВОГи (выстрел осколочный гранатометный — прим. URA.RU), корректировать артиллерию и так далее. Нам не обязательно сбить дрон, достаточно того, чтобы он улетел обратно. Ружье работает так, что у дрона теряется сигнал с пультом: он может его уводить, но не видит, куда летит, плюс батарея садится быстрее. Но повторю, у нас не стоит задачи уронить дрон, хотя за время нашей работы несколько таких случаев уже были. Один мы даже смогли подобрать», — рассказал боец отряда с позывным «Север». Обычный расчет противодронного ружья состоит из двух человек — один работает «мастерком» (антенной направленного действия), второй, после получения данных с антенны, «глушит» сигнал дрона. Пользоваться оружием несложно, научиться можно за несколько дней. Главное — желание и горящие глаза. «Так получилось, срочную службу не служил и на контракте не был, учился в литературном институте и работал. Был от всего этого далек, но после начала СВО решил поехать добровольцем и попал в отряд „Сурикаты“. Такое забавное название, потому что, когда мы начинали это дело, работали на полигоне и постоянно пытались еще и визуально, высовываясь из окопов, обнаруживать дрон. Это показалось командиру группы „Берегу“ похожим на сурикатов, поэтому он так назвал нашу группу. Отряд наш достаточно молодой», — продолжает «Север». Обучение дронобойству у ребят занимает несколько дней: после нескольких часов теории предстоит работа на полигоне. Главная задача — научиться по характеру помех отличать дрон от мусора. Этот навык не наработаешь на полигоне, все приходит во время боевой работы «Антидронной пушкой и пеленгатором пользоваться несложно, единственное, приходится разбираться со статичными помехами, помехами со стороны РЭБ и отличать их от помех, которые поднимает дрон. Мы учились несколько дней, а остальное приходит с практикой — чтобы понять, как на этом планшете выглядит РЭБ, нужно увидеть его работу», — рассказал недавно прибывший доброволец с позывным «Кеша». Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Целью спецоперации, по заявлению президента, является защита мирного населения Донбасса.