В МИД РФ обвинили НАТО в бесконтрольной раздаче цифрового оружия

28 декабря 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

В МИД РФ заявили об угрозе, которую представляет НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО бесконтрольно накачивает Украину цифровым оружием. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. «Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер. По сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия», — заявил Сыромолотов в интервью РИА Новости. По его словам, это грозит последствиями всему мировому сообществу, потому что после России «под прицел» могут попасть другие страны. Ранее в Сбербанке заявляли, что России объявили кибервойну, передает RT. В организации отметили, что находятся под непрерывными кибератаками. Президент России Владимир Путин призвал укрепить оборону цифрового пространства, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, киберагрессия и санкции против России провалились.

НАТО бесконтрольно накачивает Украину цифровым оружием. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. «Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер. По сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия», — заявил Сыромолотов в интервью РИА Новости. По его словам, это грозит последствиями всему мировому сообществу, потому что после России «под прицел» могут попасть другие страны. Ранее в Сбербанке заявляли, что России объявили кибервойну, передает RT. В организации отметили, что находятся под непрерывными кибератаками. Президент России Владимир Путин призвал укрепить оборону цифрового пространства, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, киберагрессия и санкции против России провалились.