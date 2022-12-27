27 декабря 2022

В МИД РФ обвинили НАТО в бесконтрольной раздаче цифрового оружия

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НАТО. Москва, нато, nato
В МИД РФ заявили об угрозе, которую представляет НАТО Фото:

НАТО бесконтрольно накачивает Украину цифровым оружием. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер. По сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия», — заявил Сыромолотов в интервью РИА Новости. По его словам, это грозит последствиями всему мировому сообществу, потому что после России «под прицел» могут попасть другие страны.

Ранее в Сбербанке заявляли, что России объявили кибервойну, передает RT. В организации отметили, что находятся под непрерывными кибератаками. Президент России Владимир Путин призвал укрепить оборону цифрового пространства, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, киберагрессия и санкции против России провалились.

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НАТО бесконтрольно накачивает Украину цифровым оружием. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. «Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер. По сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия», — заявил Сыромолотов в интервью РИА Новости. По его словам, это грозит последствиями всему мировому сообществу, потому что после России «под прицел» могут попасть другие страны. Ранее в Сбербанке заявляли, что России объявили кибервойну, передает RT. В организации отметили, что находятся под непрерывными кибератаками. Президент России Владимир Путин призвал укрепить оборону цифрового пространства, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, киберагрессия и санкции против России провалились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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