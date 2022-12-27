В Екатеринбурге запустили новогодний ретропоезд «Уральский экспресс»

Состав на всем пути поведет легендарный электровоз ЧС2 Фото: telegram-канал СвЖД

Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» начнет курсировать между Екатеринбургом и станцией «Шувакиш» с 29 декабря. Стоимость двухчасовой экскурсии составит от 799 до 1299 рублей, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги в официальном telegram-канале.

«Назначаем вечерние рейсы ретропоезда „Уральский экспресс“ по екатеринбургскому кольцу. Первый раз туристический ретропоезд проследует по „Вечернему кольцевому маршруту“ 29 декабря. В пути можно отведать блюда уральской кухни и безалкогольный глинтвейн, сделать снимки в исторических интерьерах», — рассказывают в СвЖД.

Отправление от железнодорожного вокзала Екатеринбурга в 19:05, продолжительность тура составляет 2 часа 35 минут. Поезд проследует по центру города вдоль улицы Восточной через станции «Шарташ», «Синие Камни», «Уралмаш» до станции «Шувакиш». Там предусмотрена стоянка поезда, во время которой пассажиры могут прогуляться по вокзалу в ретростиле, сфотографироваться в специльных фотозонах, посетить буфет. На вокзале устроили новогоднюю атмосферу. Обратно поезд возвращается через станцию Екатеринбург-Сортировочный.

Билеты можно купить на сайте и в мобильном приложении РЖД, а также в кассах дальнего следования. Ранее URA.RU сообщало, что ретропоезд будет состоять из вагона-ресторана, вагона-буфета и из вагонов, которые стилизованы под эпоху начала XX века.