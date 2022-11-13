Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму будет курсировать туристический ретропоезд

Ретропоезд «Уральский экспресс» будет отправляться с платформы каждую субботу и воскресенье Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» запустят по маршруту Екатеринбург-Верхняя Пышма с 3 декабря. Благодаря ему свердловчане смогут окунуться в эпоху начала XX века. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

«Ретропоезд „Уральский экспресс“ будет ходить по маршруту Екатеринбург-Шувакиш-о.п. Верхняя Пышма Музей с 3 декабря. За одну поездку туристы смогут посетить музеи: истории, науки и техники СвЖД в столице Урала, военной и автомобильной техники, открытую железнодорожную экспозицию в Верхней Пышме», — сообщают представители СвЖД.

Ретропоезд будет состоять из вагона-ресторана, вагона-буфета и из вагонов, которые стилизованы под эпоху начала XX века. В пути предусмотрена фотосессия в специальном фотокупе, рассказы о развитии железной дороги и дегустация блюд уральской кухни, а на станции Шувакиш туристы смогут сделать фото на фоне паровоза, вокзального здания и платформы в историческом стиле. Ретропоезд «Уральский экспресс» будет отправляться с платформы каждую субботу и воскресенье. Время в пути составит 1 час 25 минут.

Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги