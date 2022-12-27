Власти готовят к открытию обновленный рыбоперерабатывающий завод в ЯНАО

28 декабря 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Предприятие «Пур-рыба» начали модернизировать летом текущего года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Пуровского района (ЯНАО) готовят к открытию усовершенствованный завод по переработке рыбы. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, предприятие «Пур-рыба» начали модернизировать летом текущего года. «В Тарко-Сале готовится к открытию модернизированный завод „Пур рыба“. Проект реализуют благодаря поддержке губернатора ЯНАО. В марте во время работы выездного Совета глав ямальских муниципалитетов Дмитрий Артюхов посещал завод в Тарко-Сале, где ему представили планы по развитию предприятия. Для выхода на новые мощности заводу был необходим новый цех с современным оборудованием. Губернатор поддержал инициативу», — говорится в сообщении. Специалисты установили на территории предприятия каркас модульного здания. На данный момент на заводе закончили наружные работы и смонтировали все коммуникации. Благодаря собственной котельной, завод сможет уменьшить счета на коммунальные услуги. Ранее сообщалось, что модернизация предприятия позволит увеличь производство почти в два раза, а также расширить ассортимент. Планировалось, что завод откроют в конце 2022 года.

Власти Пуровского района (ЯНАО) готовят к открытию усовершенствованный завод по переработке рыбы. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, предприятие «Пур-рыба» начали модернизировать летом текущего года. «В Тарко-Сале готовится к открытию модернизированный завод „Пур рыба“. Проект реализуют благодаря поддержке губернатора ЯНАО. В марте во время работы выездного Совета глав ямальских муниципалитетов Дмитрий Артюхов посещал завод в Тарко-Сале, где ему представили планы по развитию предприятия. Для выхода на новые мощности заводу был необходим новый цех с современным оборудованием. Губернатор поддержал инициативу», — говорится в сообщении. Специалисты установили на территории предприятия каркас модульного здания. На данный момент на заводе закончили наружные работы и смонтировали все коммуникации. Благодаря собственной котельной, завод сможет уменьшить счета на коммунальные услуги. Ранее сообщалось, что модернизация предприятия позволит увеличь производство почти в два раза, а также расширить ассортимент. Планировалось, что завод откроют в конце 2022 года.