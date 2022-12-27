27 декабря 2022
26 декабря 2022

Власти готовят к открытию обновленный рыбоперерабатывающий завод в ЯНАО

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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, рыба, мальки, форель, форелевое хозяйство, малек
Предприятие «Пур-рыба» начали модернизировать летом текущего года Фото:

Власти Пуровского района (ЯНАО) готовят к открытию усовершенствованный завод по переработке рыбы. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, предприятие «Пур-рыба» начали модернизировать летом текущего года.

«В Тарко-Сале готовится к открытию модернизированный завод „Пур рыба“. Проект реализуют благодаря поддержке губернатора ЯНАО. В марте во время работы выездного Совета глав ямальских муниципалитетов Дмитрий Артюхов посещал завод в Тарко-Сале, где ему представили планы по развитию предприятия. Для выхода на новые мощности заводу был необходим новый цех с современным оборудованием. Губернатор поддержал инициативу», — говорится в сообщении.

Специалисты установили на территории предприятия каркас модульного здания. На данный момент на заводе закончили наружные работы и смонтировали все коммуникации. Благодаря собственной котельной, завод сможет уменьшить счета на коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что модернизация предприятия позволит увеличь производство почти в два раза, а также расширить ассортимент. Планировалось, что завод откроют в конце 2022 года.

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Власти Пуровского района (ЯНАО) готовят к открытию усовершенствованный завод по переработке рыбы. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, предприятие «Пур-рыба» начали модернизировать летом текущего года. «В Тарко-Сале готовится к открытию модернизированный завод „Пур рыба“. Проект реализуют благодаря поддержке губернатора ЯНАО. В марте во время работы выездного Совета глав ямальских муниципалитетов Дмитрий Артюхов посещал завод в Тарко-Сале, где ему представили планы по развитию предприятия. Для выхода на новые мощности заводу был необходим новый цех с современным оборудованием. Губернатор поддержал инициативу», — говорится в сообщении. Специалисты установили на территории предприятия каркас модульного здания. На данный момент на заводе закончили наружные работы и смонтировали все коммуникации. Благодаря собственной котельной, завод сможет уменьшить счета на коммунальные услуги. Ранее сообщалось, что модернизация предприятия позволит увеличь производство почти в два раза, а также расширить ассортимент. Планировалось, что завод откроют в конце 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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