Сомелье из Екатеринбурга отказались от Урала ради горнолыжного курорта

Фестиваль российских вин RUSWINEFEST родом из Екатеринбурга переедет на горнолыжный курорт в Сочи. Это первый раз, когда мероприятие пройдет вне столицы Урала, а цена билетов повысится в полтора раза. Об этом организаторы сообщили в соцсетях.
«Один из самых масштабных винных фестивалей России набирает обороты и впервые пройдет на горнолыжном курорте „Газпром“», — рассказали организаторы. Программа фестиваля пока окончательно не сформирована, но уже запланированы лекции и мастер-классы от ведущих сомелье и виноделов России.
Как заявляют создатели RUSWINEFEST, на пробу гостям представят более 200 российских вин — от Крыма до Нижней Волги, также можно будет попробовать вина из Армении и других стран СНГ. Фестиваль вин пройдет 18 февраля в горно-туристическом центре «Газпром». При этом стоимость билета отличается от той, что была в Екатеринбурге — в Сочи ради дегустации вина придется заплатить 3000 рублей, вместо 2500 на Урале.
Последний раз винный фестиваль RUSWINEFEST проходил в Екатеринбурге в апреле 2022 года. Тогда организаторы мероприятия отметили большой спрос на фестиваль, а участники признавались, что ходят на подобные винные фестивали, чтобы не забывать о том, чему их учили в школе сомелье. Тогда же на RUSWINEFEST виноделы рассказывали, как на них повлияли западные санкции.
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Фестиваль российских вин RUSWINEFEST родом из Екатеринбурга переедет на горнолыжный курорт в Сочи. Это первый раз, когда мероприятие пройдет вне столицы Урала, а цена билетов повысится в полтора раза. Об этом организаторы сообщили в соцсетях. «Один из самых масштабных винных фестивалей России набирает обороты и впервые пройдет на горнолыжном курорте „Газпром“», — рассказали организаторы. Программа фестиваля пока окончательно не сформирована, но уже запланированы лекции и мастер-классы от ведущих сомелье и виноделов России. Как заявляют создатели RUSWINEFEST, на пробу гостям представят более 200 российских вин — от Крыма до Нижней Волги, также можно будет попробовать вина из Армении и других стран СНГ. Фестиваль вин пройдет 18 февраля в горно-туристическом центре «Газпром». При этом стоимость билета отличается от той, что была в Екатеринбурге — в Сочи ради дегустации вина придется заплатить 3000 рублей, вместо 2500 на Урале. Последний раз винный фестиваль RUSWINEFEST проходил в Екатеринбурге в апреле 2022 года. Тогда организаторы мероприятия отметили большой спрос на фестиваль, а участники признавались, что ходят на подобные винные фестивали, чтобы не забывать о том, чему их учили в школе сомелье. Тогда же на RUSWINEFEST виноделы рассказывали, как на них повлияли западные санкции.