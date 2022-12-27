Сомелье из Екатеринбурга отказались от Урала ради горнолыжного курорта

Фестиваль вин RUSWINEFEST из Екатеринбурга впервые пройдет в Сочи

28 декабря 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Винный фестиваль уральских сомелье пройдет в третий раз, но впервые вне Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фестиваль российских вин RUSWINEFEST родом из Екатеринбурга переедет на горнолыжный курорт в Сочи. Это первый раз, когда мероприятие пройдет вне столицы Урала, а цена билетов повысится в полтора раза. Об этом организаторы сообщили в соцсетях. «Один из самых масштабных винных фестивалей России набирает обороты и впервые пройдет на горнолыжном курорте „Газпром“», — рассказали организаторы. Программа фестиваля пока окончательно не сформирована, но уже запланированы лекции и мастер-классы от ведущих сомелье и виноделов России. Как заявляют создатели RUSWINEFEST, на пробу гостям представят более 200 российских вин — от Крыма до Нижней Волги, также можно будет попробовать вина из Армении и других стран СНГ. Фестиваль вин пройдет 18 февраля в горно-туристическом центре «Газпром». При этом стоимость билета отличается от той, что была в Екатеринбурге — в Сочи ради дегустации вина придется заплатить 3000 рублей, вместо 2500 на Урале. Последний раз винный фестиваль RUSWINEFEST проходил в Екатеринбурге в апреле 2022 года. Тогда организаторы мероприятия отметили большой спрос на фестиваль, а участники признавались, что ходят на подобные винные фестивали, чтобы не забывать о том, чему их учили в школе сомелье. Тогда же на RUSWINEFEST виноделы рассказывали, как на них повлияли западные санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фестиваль российских вин RUSWINEFEST родом из Екатеринбурга переедет на горнолыжный курорт в Сочи. Это первый раз, когда мероприятие пройдет вне столицы Урала, а цена билетов повысится в полтора раза. Об этом организаторы сообщили в соцсетях. «Один из самых масштабных винных фестивалей России набирает обороты и впервые пройдет на горнолыжном курорте „Газпром“», — рассказали организаторы. Программа фестиваля пока окончательно не сформирована, но уже запланированы лекции и мастер-классы от ведущих сомелье и виноделов России. Как заявляют создатели RUSWINEFEST, на пробу гостям представят более 200 российских вин — от Крыма до Нижней Волги, также можно будет попробовать вина из Армении и других стран СНГ. Фестиваль вин пройдет 18 февраля в горно-туристическом центре «Газпром». При этом стоимость билета отличается от той, что была в Екатеринбурге — в Сочи ради дегустации вина придется заплатить 3000 рублей, вместо 2500 на Урале. Последний раз винный фестиваль RUSWINEFEST проходил в Екатеринбурге в апреле 2022 года. Тогда организаторы мероприятия отметили большой спрос на фестиваль, а участники признавались, что ходят на подобные винные фестивали, чтобы не забывать о том, чему их учили в школе сомелье. Тогда же на RUSWINEFEST виноделы рассказывали, как на них повлияли западные санкции.