РБК: депутатов «Единой России» обязали скрывать предметы роскоши в соцсетях

28 декабря 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Депутатам посоветовали не позиционировать себя как «привилегированный класс» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Партия «Единая Россия» выпустила кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, который предполагает, что парламентарии не будут публиковать в соцсетях фото предметов роскоши. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. «Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о „привилегированном классе“ в глазах общественности», — цитирует РБК кодекс для депутатов ЕР. Издание отмечает, что в пресс-службе «Единой России» не прокомментировали информацию. Также депутатам посоветовали не сообщать в публичном пространстве о «неадекватном» психическом и физическом состоянии. Согласно кодексу, парламентариям не стоит комментировать вопросы, в которых они не являются экспертами. В «Единой России» порекомендовали им вести себя сдержанно в соцсетях, контролировать свои эмоции и не поддаваться провокациям. Депутатам не стоит комментировать международную повестку без плановых установок или официальной позиции Министерства иностранных дел, сообщается в документе. В прошлом году правительство РФ не поддержало законопроект, который обязал бы чиновников отчитываться о приобретении предметов роскоши, если их сумма превышает доход. Причиной стало «отсутствие определения роскоши и критериев отнесения к ней». Инициатором был депутат КПРФ Валерий Рашкин, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» выпустила кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, который предполагает, что парламентарии не будут публиковать в соцсетях фото предметов роскоши. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. «Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о „привилегированном классе“ в глазах общественности», — цитирует РБК кодекс для депутатов ЕР. Издание отмечает, что в пресс-службе «Единой России» не прокомментировали информацию. Также депутатам посоветовали не сообщать в публичном пространстве о «неадекватном» психическом и физическом состоянии. Согласно кодексу, парламентариям не стоит комментировать вопросы, в которых они не являются экспертами. В «Единой России» порекомендовали им вести себя сдержанно в соцсетях, контролировать свои эмоции и не поддаваться провокациям. Депутатам не стоит комментировать международную повестку без плановых установок или официальной позиции Министерства иностранных дел, сообщается в документе. В прошлом году правительство РФ не поддержало законопроект, который обязал бы чиновников отчитываться о приобретении предметов роскоши, если их сумма превышает доход. Причиной стало «отсутствие определения роскоши и критериев отнесения к ней». Инициатором был депутат КПРФ Валерий Рашкин, сообщает телеканал 360.