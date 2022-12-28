РБК: депутатов «Единой России» обязали скрывать предметы роскоши в соцсетях

Партия «Единая Россия» выпустила кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, который предполагает, что парламентарии не будут публиковать в соцсетях фото предметов роскоши. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
«Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о „привилегированном классе“ в глазах общественности», — цитирует РБК кодекс для депутатов ЕР. Издание отмечает, что в пресс-службе «Единой России» не прокомментировали информацию.
Также депутатам посоветовали не сообщать в публичном пространстве о «неадекватном» психическом и физическом состоянии. Согласно кодексу, парламентариям не стоит комментировать вопросы, в которых они не являются экспертами. В «Единой России» порекомендовали им вести себя сдержанно в соцсетях, контролировать свои эмоции и не поддаваться провокациям. Депутатам не стоит комментировать международную повестку без плановых установок или официальной позиции Министерства иностранных дел, сообщается в документе.
В прошлом году правительство РФ не поддержало законопроект, который обязал бы чиновников отчитываться о приобретении предметов роскоши, если их сумма превышает доход. Причиной стало «отсутствие определения роскоши и критериев отнесения к ней». Инициатором был депутат КПРФ Валерий Рашкин, сообщает телеканал 360.
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Партия «Единая Россия» выпустила кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы, который предполагает, что парламентарии не будут публиковать в соцсетях фото предметов роскоши. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. «Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о „привилегированном классе“ в глазах общественности», — цитирует РБК кодекс для депутатов ЕР. Издание отмечает, что в пресс-службе «Единой России» не прокомментировали информацию. Также депутатам посоветовали не сообщать в публичном пространстве о «неадекватном» психическом и физическом состоянии. Согласно кодексу, парламентариям не стоит комментировать вопросы, в которых они не являются экспертами. В «Единой России» порекомендовали им вести себя сдержанно в соцсетях, контролировать свои эмоции и не поддаваться провокациям. Депутатам не стоит комментировать международную повестку без плановых установок или официальной позиции Министерства иностранных дел, сообщается в документе. В прошлом году правительство РФ не поддержало законопроект, который обязал бы чиновников отчитываться о приобретении предметов роскоши, если их сумма превышает доход. Причиной стало «отсутствие определения роскоши и критериев отнесения к ней». Инициатором был депутат КПРФ Валерий Рашкин, сообщает телеканал 360.