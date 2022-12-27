Прокуратура запросила условный срок для Раи Мамедовой, оскорбившей русских в ХМАО

28 декабря 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Прокурор потребовал для Раи Мамедовой 3,5 лет лишения свободы условно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура запросила для Раисы Мамедовой, которая оскорбила русских в Сургуте, 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где проходит заседание. «Прошу суд признать Раю Мамедову виновной в совершении преступления. И назначить ей наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 4 года», — сказал прокурор. Журналист агентства передает, что на прениях Мамедова заявила о частичном признании вины. «Я вину признаю частично в плане оскорбления. Но я не согласна с возбуждением ненависти в отношении всей нации, всего народа», — сказала Мамедова. При этом ранее она признавала вину полностью. В связи с изменившейся позицией Мамедовой, прокуратура попросила вернуть дело для актуализации данных. Суд перенесли на 25 января. Ранее URA.RU писало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине и всем русским физической расправой и сексуальным насилием. Причиной агрессии стало размещенное видео, на которым был ребенок Мамедовой, портящий общедомовое имущество. В конце октября этого года в ходе судебных разбирательств Мамедова полностью признала свою вину.

Прокуратура запросила для Раисы Мамедовой, которая оскорбила русских в Сургуте, 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из суда, где проходит заседание. «Прошу суд признать Раю Мамедову виновной в совершении преступления. И назначить ей наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 4 года», — сказал прокурор. Журналист агентства передает, что на прениях Мамедова заявила о частичном признании вины. «Я вину признаю частично в плане оскорбления. Но я не согласна с возбуждением ненависти в отношении всей нации, всего народа», — сказала Мамедова. При этом ранее она признавала вину полностью. В связи с изменившейся позицией Мамедовой, прокуратура попросила вернуть дело для актуализации данных. Суд перенесли на 25 января. Ранее URA.RU писало, что Раиса Мамедова устроила скандал в общедомовом чате и начала оскорблять русских. В ходе конфликта женщина угрожала мужчине и всем русским физической расправой и сексуальным насилием. Причиной агрессии стало размещенное видео, на которым был ребенок Мамедовой, портящий общедомовое имущество. В конце октября этого года в ходе судебных разбирательств Мамедова полностью признала свою вину.