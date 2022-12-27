В Нижневартовске подрядчика обязали восстановить разрушенный новогодний городок

Власти Нижневартовска обязали подрядчика восстановить снежный лабиринт, простоявший целым сутки после приемки

28 декабря 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Сломанный лабиринт подрядчик обновит за свой счет Фото: Екатерина Сычкова В Нижневартовске подрядную организацию ООО «Проминвестэнерго», построившую новогодний городок на площади Нефтяников, обязали восстановить разрушенный снежный лабиринт, который простоял целым сутки после сдачи объекта. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU рассказали, что подрядчик должен восстановить все за свой счет и поддерживать в надлежащем виде по условиям контракта. «Обслуживание входит в контракт, подрядная организация будет постоянно обновлять в процессе и лабиринт, и другие элементы. По условиям контракта, содержание объекта до конца срока эксплуатации лежит на подрядчике», — сообщили в пресс-службе. На разрушенный снежный лабиринт обратили внимание местные жители, которые пришли поиграть с детьми на площадь Нефтяников. Жалобы на торчащие светодиодные ленты и дыры в стенах лабиринта опубликовали в городских соцсетях. Ранее URA.RU писало о штрафе, который должно будет выплатить ООО «Проминвестэнерго» за срыв сроков обустройства новогоднего городка. По словам вице-мэра Нижневартовска Сергея Серикова, сумма санкций составит порядка ста тысяч рублей.

В Нижневартовске подрядную организацию ООО «Проминвестэнерго», построившую новогодний городок на площади Нефтяников, обязали восстановить разрушенный снежный лабиринт, который простоял целым сутки после сдачи объекта. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU рассказали, что подрядчик должен восстановить все за свой счет и поддерживать в надлежащем виде по условиям контракта. «Обслуживание входит в контракт, подрядная организация будет постоянно обновлять в процессе и лабиринт, и другие элементы. По условиям контракта, содержание объекта до конца срока эксплуатации лежит на подрядчике», — сообщили в пресс-службе. На разрушенный снежный лабиринт обратили внимание местные жители, которые пришли поиграть с детьми на площадь Нефтяников. Жалобы на торчащие светодиодные ленты и дыры в стенах лабиринта опубликовали в городских соцсетях. Ранее URA.RU писало о штрафе, который должно будет выплатить ООО «Проминвестэнерго» за срыв сроков обустройства новогоднего городка. По словам вице-мэра Нижневартовска Сергея Серикова, сумма санкций составит порядка ста тысяч рублей.