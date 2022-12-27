27 декабря 2022

В Нижневартовске подрядчика обязали восстановить разрушенный новогодний городок

Власти Нижневартовска обязали подрядчика восстановить снежный лабиринт, простоявший целым сутки после приемки
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, ледовый городок, ограждение, мужчина, ограничительная лента
Сломанный лабиринт подрядчик обновит за свой счет Фото:

В Нижневартовске подрядную организацию ООО «Проминвестэнерго», построившую новогодний городок на площади Нефтяников, обязали восстановить разрушенный снежный лабиринт, который простоял целым сутки после сдачи объекта. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU рассказали, что подрядчик должен восстановить все за свой счет и поддерживать в надлежащем виде по условиям контракта.

«Обслуживание входит в контракт, подрядная организация будет постоянно обновлять в процессе и лабиринт, и другие элементы. По условиям контракта, содержание объекта до конца срока эксплуатации лежит на подрядчике», — сообщили в пресс-службе.

На разрушенный снежный лабиринт обратили внимание местные жители, которые пришли поиграть с детьми на площадь Нефтяников. Жалобы на торчащие светодиодные ленты и дыры в стенах лабиринта опубликовали в городских соцсетях.

Ранее URA.RU писало о штрафе, который должно будет выплатить ООО «Проминвестэнерго» за срыв сроков обустройства новогоднего городка. По словам вице-мэра Нижневартовска Сергея Серикова, сумма санкций составит порядка ста тысяч рублей.

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В Нижневартовске подрядную организацию ООО «Проминвестэнерго», построившую новогодний городок на площади Нефтяников, обязали восстановить разрушенный снежный лабиринт, который простоял целым сутки после сдачи объекта. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU рассказали, что подрядчик должен восстановить все за свой счет и поддерживать в надлежащем виде по условиям контракта. «Обслуживание входит в контракт, подрядная организация будет постоянно обновлять в процессе и лабиринт, и другие элементы. По условиям контракта, содержание объекта до конца срока эксплуатации лежит на подрядчике», — сообщили в пресс-службе. На разрушенный снежный лабиринт обратили внимание местные жители, которые пришли поиграть с детьми на площадь Нефтяников. Жалобы на торчащие светодиодные ленты и дыры в стенах лабиринта опубликовали в городских соцсетях. Ранее URA.RU писало о штрафе, который должно будет выплатить ООО «Проминвестэнерго» за срыв сроков обустройства новогоднего городка. По словам вице-мэра Нижневартовска Сергея Серикова, сумма санкций составит порядка ста тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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