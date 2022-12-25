В ХМАО оштрафуют подрядчика, построившего скандальный ледовый городок

Ледовый городок в Нижневартовске не сдали вовремя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) оштрафуют подрядную организацию ООО «Проминвестэнерго», сорвавшую сроки возведения новогоднего городка на площади Нефтяников и установившую ледяные скульптуры, которые вызвали критику жителей. Во время приемки объекта вице-мэр города по ЖКХ Сергей Сериков сообщил, что подрядчика ждут санкции на сумму порядка 100 тысяч рублей, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Подрядчиком были устранены все замечания. Срок не выдержали, подрядной организации будет выписан штраф заказчиком — управлением по дорожному хозяйству и благоустройству. Сейчас управление готовит все документы, сумма штрафа составит порядка 100 тысяч рублей», — прокомментировал ситуацию Сериков.

По словам Серикова, подрядчику удалось за ночь отремонтировать разрушенный лабиринт и улучшить прозрачность ледяных скульптур. Завершить строительство ледового городка в Нижневартовске должны были 24 декабря, но во время общественной приемки объекта обнаружилось множество замечаний. Срок сдачи перенесли на 26 декабря. В пресс-службе мэрии добавили, что подрядчик раскрасил снежные фигуры и нанес поверх ледяную глазурь, чтобы она не окрашивала одежду гостей городка. «К сожалению, накануне сдачи объекта из-за резкого потепления фигуры подтаяли и начали красить одежду горожан. Что же касается Снегурочки, то ей отреставрировали лицо после критики общественников», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска дали подрядчику два дня на устранение недостатков. Жители города, побывавшие на площади до завершения работ, пожаловались в соцсети на испортившую вещи краску, которой были покрыты снежные фигуры.