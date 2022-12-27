Адвокат отказался защищать Раю Мамедову, оскорбившую русских в ХМАО

28 декабря 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Из-за отказа Раи Мамедовой признать свою вину адвокат отказался ее защищать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокат Раи Мамедовой Амил Аббасов отказался защищать подсудимую из-за неожиданного изменения позиции Мамедовой, которая отказалась полностью признать свою вину. Об этом URA.RU рассказал сам Аббасов. «Я считаю, что она допустила ошибку. Неделю назад я ей все объяснил и консультировал по всем вопросам. Перед заседанием она сказала, что не будет такого говорить. Теперь с такой ее позицией я не буду вести это дело. Обвинитель уже определился с видом наказания, с учетом смягчающих обстоятельств, которое предусматривало признание вины. Но она усугубила свое положение», — сказал Аббасов. Он предположил, что причиной, по которой Мамедова признала вину только частично, стал длительный срок наблюдения, назначенный прокуратурой. «Если позицию она не изменит. То я не смогу ей ничего хорошего обещать», — заключил Аббасов. Ранее URA.RU писало, что Раиса Мамедова угрожала насилием и физической расправой русским. Во время заседания суда 28 декабря прокурор запросил для Раисы Мамедовой 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Однако Мамедова отказалась полностью признавать свою вину, из-за чего прокуратура попросила вернуть дело для актуализации данных.

Адвокат Раи Мамедовой Амил Аббасов отказался защищать подсудимую из-за неожиданного изменения позиции Мамедовой, которая отказалась полностью признать свою вину. Об этом URA.RU рассказал сам Аббасов. «Я считаю, что она допустила ошибку. Неделю назад я ей все объяснил и консультировал по всем вопросам. Перед заседанием она сказала, что не будет такого говорить. Теперь с такой ее позицией я не буду вести это дело. Обвинитель уже определился с видом наказания, с учетом смягчающих обстоятельств, которое предусматривало признание вины. Но она усугубила свое положение», — сказал Аббасов. Он предположил, что причиной, по которой Мамедова признала вину только частично, стал длительный срок наблюдения, назначенный прокуратурой. «Если позицию она не изменит. То я не смогу ей ничего хорошего обещать», — заключил Аббасов. Ранее URA.RU писало, что Раиса Мамедова угрожала насилием и физической расправой русским. Во время заседания суда 28 декабря прокурор запросил для Раисы Мамедовой 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Однако Мамедова отказалась полностью признавать свою вину, из-за чего прокуратура попросила вернуть дело для актуализации данных.