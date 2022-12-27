Главную трассу ЯНАО обеспечили мобильной связью

28 декабря 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Цифровой провайдер установил на автомобильном участке протяженностью 350 километров две базовые станции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» обеспечил главную трассу ЯНАО Салехард-Надым сотовой связью. На автомобильном участке дороги установили две базовые станции, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Ростелеком» обеспечил мобильной связью дорогу Салехард — Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Цифровой провайдер установил на автомобильном участке протяженностью 350 километров две базовые станции. Первую разместили в 107 километрах от столицы арктического региона, вторую — в 160-ти. Теперь трасса, соединяющая западную и восточную часть Крайнего Севера с Салехардом, станет более безопасной для водителей. При необходимости каждый из них сможет вызвать первую помощь или передать координаты своего местонахождения», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники компании разработали специальный проект, благодаря которому связь будет функционировать в условиях Крайнего Севера. Проект удалось сделать всего за четыре месяца. «После запуска в работу базовых станций на дороге Салехард — Надым жители Ямала смогут свободно звонить, отправлять СМС-сообщения и получать на смартфон уведомления экстренных служб», — приводит пресс-служба слова директора ямальского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрия Щелгачева. Ранее сообщалось, что на дороге Салехард-Надым не все водители смогут поймать сигнал сотовой связи. Воспользоваться связью могли только пользователи МТС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» обеспечил главную трассу ЯНАО Салехард-Надым сотовой связью. На автомобильном участке дороги установили две базовые станции, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «Ростелеком» обеспечил мобильной связью дорогу Салехард — Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Цифровой провайдер установил на автомобильном участке протяженностью 350 километров две базовые станции. Первую разместили в 107 километрах от столицы арктического региона, вторую — в 160-ти. Теперь трасса, соединяющая западную и восточную часть Крайнего Севера с Салехардом, станет более безопасной для водителей. При необходимости каждый из них сможет вызвать первую помощь или передать координаты своего местонахождения», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники компании разработали специальный проект, благодаря которому связь будет функционировать в условиях Крайнего Севера. Проект удалось сделать всего за четыре месяца. «После запуска в работу базовых станций на дороге Салехард — Надым жители Ямала смогут свободно звонить, отправлять СМС-сообщения и получать на смартфон уведомления экстренных служб», — приводит пресс-служба слова директора ямальского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрия Щелгачева. Ранее сообщалось, что на дороге Салехард-Надым не все водители смогут поймать сигнал сотовой связи. Воспользоваться связью могли только пользователи МТС.