В ХМАО нефтяникам дочки «Роснефти» повысят зарплату в 2023 году

Сотрудников «Юганскнефтегаза» ожидает индексация зарплаты в 2023 году

28 декабря 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

«РН-Юганскнефтегаз» повысит зарплату сотрудникам Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU В 2023 году зарплата сотрудников «РН-Юганскнефтегаза» поднимется. Об этом руководство предприятия сообщило сотрудникам на предпраздничных собраниях коллектива. «Зарплату поднимают ежегодно на 4%, в этом году пообещали 10%», — поделился с URA.RU один из работников предприятия. В пресс-службе «РН-Юганскнефтегаза» подтвердили информацию об индексации зарплаты. «Зарплата индексируется ежегодно. О сроках и размере ее повышения говорить преждевременно. У нас хорошо налажена система информирования сотрудников, поэтому все своевременно об этом узнают», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в наступающем году повысят оплату труда сотрудникам «Сургутнефтегаза». По предварительным данным, зарплату проиндексируют на четыре процента.

В 2023 году зарплата сотрудников «РН-Юганскнефтегаза» поднимется. Об этом руководство предприятия сообщило сотрудникам на предпраздничных собраниях коллектива. «Зарплату поднимают ежегодно на 4%, в этом году пообещали 10%», — поделился с URA.RU один из работников предприятия. В пресс-службе «РН-Юганскнефтегаза» подтвердили информацию об индексации зарплаты. «Зарплата индексируется ежегодно. О сроках и размере ее повышения говорить преждевременно. У нас хорошо налажена система информирования сотрудников, поэтому все своевременно об этом узнают», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в наступающем году повысят оплату труда сотрудникам «Сургутнефтегаза». По предварительным данным, зарплату проиндексируют на четыре процента.