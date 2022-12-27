В ХМАО нефтяникам дочки «Роснефти» повысят зарплату в 2023 году

В 2023 году зарплата сотрудников «РН-Юганскнефтегаза» поднимется. Об этом руководство предприятия сообщило сотрудникам на предпраздничных собраниях коллектива.
«Зарплату поднимают ежегодно на 4%, в этом году пообещали 10%», — поделился с URA.RU один из работников предприятия. В пресс-службе «РН-Юганскнефтегаза» подтвердили информацию об индексации зарплаты. «Зарплата индексируется ежегодно. О сроках и размере ее повышения говорить преждевременно. У нас хорошо налажена система информирования сотрудников, поэтому все своевременно об этом узнают», — пояснили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в наступающем году повысят оплату труда сотрудникам «Сургутнефтегаза». По предварительным данным, зарплату проиндексируют на четыре процента.
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