Юрист Янковская: за задержку зарплаты перед новым годом сотрудник получит больше денег

29 декабря 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

При задержке зарплаты более 15 дней, можно не работать и получать средний заработок, сказала Анна Бондарева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работодатель обязан выплатить заработную плату сотрудникам до 30 декабря, если день расчета выпадает на новогодние праздники. В противном случае за каждый день просрочки придется заплатить проценты. Об этом URA.RU рассказала частнопрактикующий юрист Кристина Янковская. «Если день выплаты выпадает в праздничные дни с 01 по 08 января, то выплата должна быть произведена не позднее 30 декабря 2022 года, поскольку 31 декабря является выходным днем. Материальная ответственность работодателя заключается в следующем: он обязан выплатить зарплату с уплатой процентов в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченной в срок суммы зарплаты за каждый день просрочки, включая день фактического расчета», — сказала Кристина Янковская. Ведущий эксперт бухгалтерского сервиса «Кнопка» Анна Бондарева отметила, что есть и другие последствия несвоевременной выплаты зарплаты. «Сотрудник может приостановить свою трудовую деятельность, если зарплату задержали более чем на 15 дней. Причем за время приостановки работодателю придется выплатить каждому сотруднику его средний заработок. Возникнет вероятность внеплановой проверки со стороны трудовой инспекции, поскольку сообщение о задержке зарплаты обычно вызывает повышенное внимание», — объяснила собеседница агентства. Она добавила, что при выявлении нарушения работодателю грозит штраф. «Его размеры за задержку зарплаты составляют от 30 000 до 50 000 рублей для организации и от 10 000 до 20 000 рублей — для должностных лиц. При повторном нарушении — от 50 000 до 100 000 рублей и от 20 000 до 30 000 рублей соответственно», — заключила Бондарева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работодатель обязан выплатить заработную плату сотрудникам до 30 декабря, если день расчета выпадает на новогодние праздники. В противном случае за каждый день просрочки придется заплатить проценты. Об этом URA.RU рассказала частнопрактикующий юрист Кристина Янковская. «Если день выплаты выпадает в праздничные дни с 01 по 08 января, то выплата должна быть произведена не позднее 30 декабря 2022 года, поскольку 31 декабря является выходным днем. Материальная ответственность работодателя заключается в следующем: он обязан выплатить зарплату с уплатой процентов в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченной в срок суммы зарплаты за каждый день просрочки, включая день фактического расчета», — сказала Кристина Янковская. Ведущий эксперт бухгалтерского сервиса «Кнопка» Анна Бондарева отметила, что есть и другие последствия несвоевременной выплаты зарплаты. «Сотрудник может приостановить свою трудовую деятельность, если зарплату задержали более чем на 15 дней. Причем за время приостановки работодателю придется выплатить каждому сотруднику его средний заработок. Возникнет вероятность внеплановой проверки со стороны трудовой инспекции, поскольку сообщение о задержке зарплаты обычно вызывает повышенное внимание», — объяснила собеседница агентства. Она добавила, что при выявлении нарушения работодателю грозит штраф. «Его размеры за задержку зарплаты составляют от 30 000 до 50 000 рублей для организации и от 10 000 до 20 000 рублей — для должностных лиц. При повторном нарушении — от 50 000 до 100 000 рублей и от 20 000 до 30 000 рублей соответственно», — заключила Бондарева.