Полковник Матвийчук раскрыл сколько всего человек может призвать ВСУ

Полковник Матвийчук: осталось 1,5-2 млн украинцев, которых могут отправить в зону СВО

29 декабря 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Украина попытается отправить воевать больше людей, сказал Анатолий Матвийчук Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, исходя из численности своего населения, способна отправить в зону боевых действий 2,5-3 млн человек, миллион из которых уже призван. Об этом рассказал в беседе с URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Есть расчет: от общего количества работоспособного населения можно поставить под ружье не более 7%. Если нас в России 145, значит, мы можем поставить приблизительно 9 млн. У Украины население было 40 млн, уже 37, уехали многие. Значит это государство, которое может поставить под ружье до 3 млн человек, 2,5 точно. Если верить Украине, то уже миллион они призвали», — сказал Анатолий Матвийчук. Полковник отметил, что Украина несет большие потери. «Данные в 100 тысяч, которые привели в ЕС, занижены. По нашим оценкам, они уже потеряли 330 тысяч убитыми и ранеными. Сейчас они постараются призвать еще побольше. Уже появилось много женщин. Они не только на вспомогательных должностях, как это было раньше, а именно на боевых. Очень много наемников. Одних поляков около 10 тысяч сейчас там находится», — уверил собеседник агентства. По его словам, после того, как свои люди у Украины закончатся, Запад якобы продолжит пополнять ряды ВСУ. «Ресурсы у них еще не исчерпались. Но наступит критический момент. Люди, которые могут быть поставлены под ружье, могут просто уклоняться, разбегаться куда угодно. Тогда начнется насильный отлов резервистов, массово пойдет наемничество, призвание „диких гусей“. Запад все-таки будет стараться создавать условия, при которых все будет продолжаться», — заключил военный эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина, исходя из численности своего населения, способна отправить в зону боевых действий 2,5-3 млн человек, миллион из которых уже призван. Об этом рассказал в беседе с URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Есть расчет: от общего количества работоспособного населения можно поставить под ружье не более 7%. Если нас в России 145, значит, мы можем поставить приблизительно 9 млн. У Украины население было 40 млн, уже 37, уехали многие. Значит это государство, которое может поставить под ружье до 3 млн человек, 2,5 точно. Если верить Украине, то уже миллион они призвали», — сказал Анатолий Матвийчук. Полковник отметил, что Украина несет большие потери. «Данные в 100 тысяч, которые привели в ЕС, занижены. По нашим оценкам, они уже потеряли 330 тысяч убитыми и ранеными. Сейчас они постараются призвать еще побольше. Уже появилось много женщин. Они не только на вспомогательных должностях, как это было раньше, а именно на боевых. Очень много наемников. Одних поляков около 10 тысяч сейчас там находится», — уверил собеседник агентства. По его словам, после того, как свои люди у Украины закончатся, Запад якобы продолжит пополнять ряды ВСУ. «Ресурсы у них еще не исчерпались. Но наступит критический момент. Люди, которые могут быть поставлены под ружье, могут просто уклоняться, разбегаться куда угодно. Тогда начнется насильный отлов резервистов, массово пойдет наемничество, призвание „диких гусей“. Запад все-таки будет стараться создавать условия, при которых все будет продолжаться», — заключил военный эксперт.