Пульмонолог Гамбарян рассказала про риск образования рубцов в легких после гриппа

29 декабря 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Фиброз легких развивается после пневмонии, напомнила Маринэ Гамбарян Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Свиной грипп — 2022 После перенесенной вирусной пневмонии, вызванной гриппом, может развиться фиброз (образование рубцов в легких). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. «Фиброз не так быстро развивается. Только если человек перенес пневмонию. И речь идет о локальных фиброзах, где именно было воспаление. Это как после инфаркта. Сердечная мышца, в местах, где она была повреждена, разрастается соединительной тканью. Тоже происходит и в легких. В поврежденных частях оно уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания. И чем больше этот фиброз, тем меньше у человека поверхностей, которые могут это все осуществлять. В редких случаях это может привести к формированию дыхательной недостаточности. Это когда фиброз развивается тотально в двух легких и практически на всей поверхности. Далее человек просто умирает от дыхательной недостаточности», — объяснила Маринэ Гамбарян. Врач-пульмонолог подчеркнула, что развивается фиброз после сильного длительного воспаления в легких и недостаточного лечения. «Такое может быть в том случае, если человек перенес затяжную пневмонию и плохо лечился. Ошибочно считается, что после воспаления легких, после того, как процесс остановился, человек уже может быть в строю. Это не так. Нужно длительное время для восстановления легочной ткани. Месяц как минимум. Нужно полноценное лечение, включая не только антибактериальную и антивирусную терапию, но и направленную на рассасывание этих процессов, чтобы не замещалась легочная ткань соединительной. Чтобы этот фиброз не развивался. Тут обязательно должна быть какая-то реабилитационная терапия, дыхательная гимнастика», — добавила Гамбарян. По данным Роспотребнадзора, «свиной грипп» (H1N1) обнаружен во всех регионах РФ. Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что период восстановления после гриппа может длиться от полугода и более. Все зависит от степени поражения органов. Осложнения, например, как фиброз легочной ткани, могут выявляться даже через несколько месяцев после перенесенной гриппозной пневмонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После перенесенной вирусной пневмонии, вызванной гриппом, может развиться фиброз (образование рубцов в легких). Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. «Фиброз не так быстро развивается. Только если человек перенес пневмонию. И речь идет о локальных фиброзах, где именно было воспаление. Это как после инфаркта. Сердечная мышца, в местах, где она была повреждена, разрастается соединительной тканью. Тоже происходит и в легких. В поврежденных частях оно уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания. И чем больше этот фиброз, тем меньше у человека поверхностей, которые могут это все осуществлять. В редких случаях это может привести к формированию дыхательной недостаточности. Это когда фиброз развивается тотально в двух легких и практически на всей поверхности. Далее человек просто умирает от дыхательной недостаточности», — объяснила Маринэ Гамбарян. Врач-пульмонолог подчеркнула, что развивается фиброз после сильного длительного воспаления в легких и недостаточного лечения. «Такое может быть в том случае, если человек перенес затяжную пневмонию и плохо лечился. Ошибочно считается, что после воспаления легких, после того, как процесс остановился, человек уже может быть в строю. Это не так. Нужно длительное время для восстановления легочной ткани. Месяц как минимум. Нужно полноценное лечение, включая не только антибактериальную и антивирусную терапию, но и направленную на рассасывание этих процессов, чтобы не замещалась легочная ткань соединительной. Чтобы этот фиброз не развивался. Тут обязательно должна быть какая-то реабилитационная терапия, дыхательная гимнастика», — добавила Гамбарян. По данным Роспотребнадзора, «свиной грипп» (H1N1) обнаружен во всех регионах РФ. Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что период восстановления после гриппа может длиться от полугода и более. Все зависит от степени поражения органов. Осложнения, например, как фиброз легочной ткани, могут выявляться даже через несколько месяцев после перенесенной гриппозной пневмонии.