Сенатор посоветовала Медведеву перечитать УК после слов о «врагах народа»

Сенатор Нарусова: обвинение Медведевым уехавших россиян в предательстве юридически некорректно

28 декабря 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Людмила Нарусова призвала Медведева задуматься о своих словах Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ Заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву, ранее назвавшему уехавших из страны на фоне спецоперации и частичной мобилизации россиян «врагами народа», следует перечитать статью о предательстве Родины в Уголовном кодексе, ведь называть их предателями — юридически некорректно. С таким заявлением выступила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова. «Депутаты неоднократно, видимо, желая показать, какие они патриоты, пытаются провести законы, создающие препоны тем гражданам России, которые по разным причинам, в том числе по своим убеждениям, уехали из страны. <…> Дмитрию Медведеву я бы напомнила, что он является выпускником юридического факультета СпбГУ, а понятие предательство Родины — серьезная статья в Уголовном кодексе. Просто потому, что ему эти люди не нравятся, объявлять их предателями юридически некорректно», — заявила Нарусова. Ранее в своем telegram-канале Медведев призвал рассматривать тех, кто «ненавидит Россию, кто сбежал из нее, призывает к поражению и гибели страны», врагами общества, врагами государства. Зампред Совбеза России предложил запретить уехавшим россиянам въезд в страну и отрезать их от источников доходов в ней. На заявление Медведева о «врагах народа» уже отреагировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание зампреда Совбеза — его гражданская позиция на фоне «эмоциональных моментов», которые происходят в мире. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву, ранее назвавшему уехавших из страны на фоне спецоперации и частичной мобилизации россиян «врагами народа», следует перечитать статью о предательстве Родины в Уголовном кодексе, ведь называть их предателями — юридически некорректно. С таким заявлением выступила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова. «Депутаты неоднократно, видимо, желая показать, какие они патриоты, пытаются провести законы, создающие препоны тем гражданам России, которые по разным причинам, в том числе по своим убеждениям, уехали из страны. <…> Дмитрию Медведеву я бы напомнила, что он является выпускником юридического факультета СпбГУ, а понятие предательство Родины — серьезная статья в Уголовном кодексе. Просто потому, что ему эти люди не нравятся, объявлять их предателями юридически некорректно», — заявила Нарусова. Ранее в своем telegram-канале Медведев призвал рассматривать тех, кто «ненавидит Россию, кто сбежал из нее, призывает к поражению и гибели страны», врагами общества, врагами государства. Зампред Совбеза России предложил запретить уехавшим россиянам въезд в страну и отрезать их от источников доходов в ней. На заявление Медведева о «врагах народа» уже отреагировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание зампреда Совбеза — его гражданская позиция на фоне «эмоциональных моментов», которые происходят в мире.