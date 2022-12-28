Рюкзак спас курганского бойца из бригады ДНР от осколков. Видео

29 декабря 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Курганского бойца спас от осколков рюкзак с пауэрбанком внутри (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из Кургана с позывным «Белый», участвующий в зоне СВО в составе 100-й гвардейской бригады ДНР, показал на видео изрешеченный осколками рюкзак, который помог ему остаться в живых при обстреле. Об сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «На боевом выходе были, на штурме. Осколки прилетели в рюкзак. Представьте, как мне повезло. Залетели осколки сюда, а отсюда (у лямок) вылетели. Меня при этом не зацепило», — сказал курганский боец на видео. Также он уточнил корреспонденту URA.RU, что в рюкзаке у него лежал пауэрбанк, именно в него зашли осколки и сменили траекторию. Ранее URA.RU писало, что курганские военные из зоны СВО показали, что помогает им сохранять жизни. По словам бойцов, они используют детские рисунки и письма, как обереги. Спецоперация РФ на территории Украины была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. По словам президента страны, ее главная цель — освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов ВСУ.

Боец из Кургана с позывным «Белый», участвующий в зоне СВО в составе 100-й гвардейской бригады ДНР, показал на видео изрешеченный осколками рюкзак, который помог ему остаться в живых при обстреле. Об сообщается в группе «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». «На боевом выходе были, на штурме. Осколки прилетели в рюкзак. Представьте, как мне повезло. Залетели осколки сюда, а отсюда (у лямок) вылетели. Меня при этом не зацепило», — сказал курганский боец на видео. Также он уточнил корреспонденту URA.RU, что в рюкзаке у него лежал пауэрбанк, именно в него зашли осколки и сменили траекторию. Ранее URA.RU писало, что курганские военные из зоны СВО показали, что помогает им сохранять жизни. По словам бойцов, они используют детские рисунки и письма, как обереги. Спецоперация РФ на территории Украины была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. По словам президента страны, ее главная цель — освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов ВСУ.