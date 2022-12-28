Визит прокуроров на ключевое предприятие Екатеринбурга привел к уголовным делам

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Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, прокурор, проверка, папка, работники прокуратуры, записная книжка прокурора, погоны прокурора
Что стало поводом для проверки Генпрокуратуры на «Водоканале», до сих пор не ясно Фото:

Масштабная прокурорская проверка, проходившая на ЕМУП «Водоканал» (ключевой актив мэрии Екатеринбурга), закончилась двумя уголовными делами, как и анонсировало URA.RU. Одно из них уже находится в производстве. Материалы URA.RU предоставил источник в силовой среде.

Согласно документу, дело возбуждено по ч. 2. ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). В 2009 году суд обязал «Водоканал» подготовить проект восстановления озера Здохня и части Верх-Исетского водохранилища, а также реализовать комплекс мер по их очистке. Но работы не проведены до сих пор, хотя руководству предприятия с 2016 года регулярно напоминали об обязательствах.

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«В ноябре на „Водоканал“ зашла природоохранная прокуратура — с плановой ревизией. Итогом стало бесфигурантное уголовное дело. Оно касается предыдущих управленческих команд. К действующему руководству претензий у силовиков нет. По крайней мере пока. [Гендиректор „Водоканала“ Евгений] Лузгин ходил на допрос в СК и дал объяснения, что с его назначением [осенью 2019 года] работа по Здохне активизировалась. И единственное препятствие сейчас — закупка оборудования, необходимого для начала работ. Из-за санкций иностранные поставщики отказались от сотрудничества», — поделился источник.

Сам Лузгин в разговоре с корреспондентом подтвердил, что уголовное дело возбуждено. «Но какие-либо комментарии до окончания следственных мероприятий считаю излишними», — сказал он.

Вокруг второго дела ясности меньше. Как писало URA.RU, параллельно с проверкой природоохранной прокуратуры на «Водоканале» два месяца шла ревизия, внезапно инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым. «В производство [второе] дело пока не запущено. Насколько я знаю, речь идет о ст. 169 („Воспрепятствование предпринимательской деятельности“ — прим. ред.)», — рассказал второй источник, близкий к региональному СК. Отвечая на вопрос корреспондента, Лузгин заявил, что информации о втором деле у него нет.

По одной из обсуждавшихся версий, прокурорская проверка, запущенная Красновым, могла стать следствием конфликта «Водоканала» с крупным бизнесом. Но с каким именно, не сообщалось. Известно лишь об одном крупном споре: компания «Малышева-73» (владеет ТЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж») судится с «Водоканалом» по поводу подключения нескольких строящихся объектов.

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Масштабная прокурорская проверка, проходившая на ЕМУП «Водоканал» (ключевой актив мэрии Екатеринбурга), закончилась двумя уголовными делами, как и анонсировало URA.RU. Одно из них уже находится в производстве. Материалы URA.RU предоставил источник в силовой среде. Согласно документу, дело возбуждено по ч. 2. ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). В 2009 году суд обязал «Водоканал» подготовить проект восстановления озера Здохня и части Верх-Исетского водохранилища, а также реализовать комплекс мер по их очистке. Но работы не проведены до сих пор, хотя руководству предприятия с 2016 года регулярно напоминали об обязательствах. «В ноябре на „Водоканал“ зашла природоохранная прокуратура — с плановой ревизией. Итогом стало бесфигурантное уголовное дело. Оно касается предыдущих управленческих команд. К действующему руководству претензий у силовиков нет. По крайней мере пока. [Гендиректор „Водоканала“ Евгений] Лузгин ходил на допрос в СК и дал объяснения, что с его назначением [осенью 2019 года] работа по Здохне активизировалась. И единственное препятствие сейчас — закупка оборудования, необходимого для начала работ. Из-за санкций иностранные поставщики отказались от сотрудничества», — поделился источник. Сам Лузгин в разговоре с корреспондентом подтвердил, что уголовное дело возбуждено. «Но какие-либо комментарии до окончания следственных мероприятий считаю излишними», — сказал он. Вокруг второго дела ясности меньше. Как писало URA.RU, параллельно с проверкой природоохранной прокуратуры на «Водоканале» два месяца шла ревизия, внезапно инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым. «В производство [второе] дело пока не запущено. Насколько я знаю, речь идет о ст. 169 („Воспрепятствование предпринимательской деятельности“ — прим. ред.)», — рассказал второй источник, близкий к региональному СК. Отвечая на вопрос корреспондента, Лузгин заявил, что информации о втором деле у него нет. По одной из обсуждавшихся версий, прокурорская проверка, запущенная Красновым, могла стать следствием конфликта «Водоканала» с крупным бизнесом. Но с каким именно, не сообщалось. Известно лишь об одном крупном споре: компания «Малышева-73» (владеет ТЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж») судится с «Водоканалом» по поводу подключения нескольких строящихся объектов.
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