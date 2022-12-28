Визит прокуроров на ключевое предприятие Екатеринбурга привел к уголовным делам

Что стало поводом для проверки Генпрокуратуры на «Водоканале», до сих пор не ясно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Масштабная прокурорская проверка, проходившая на ЕМУП «Водоканал» (ключевой актив мэрии Екатеринбурга), закончилась двумя уголовными делами, как и анонсировало URA.RU. Одно из них уже находится в производстве. Материалы URA.RU предоставил источник в силовой среде.

Согласно документу, дело возбуждено по ч. 2. ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). В 2009 году суд обязал «Водоканал» подготовить проект восстановления озера Здохня и части Верх-Исетского водохранилища, а также реализовать комплекс мер по их очистке. Но работы не проведены до сих пор, хотя руководству предприятия с 2016 года регулярно напоминали об обязательствах.

«В ноябре на „Водоканал“ зашла природоохранная прокуратура — с плановой ревизией. Итогом стало бесфигурантное уголовное дело. Оно касается предыдущих управленческих команд. К действующему руководству претензий у силовиков нет. По крайней мере пока. [Гендиректор „Водоканала“ Евгений] Лузгин ходил на допрос в СК и дал объяснения, что с его назначением [осенью 2019 года] работа по Здохне активизировалась. И единственное препятствие сейчас — закупка оборудования, необходимого для начала работ. Из-за санкций иностранные поставщики отказались от сотрудничества», — поделился источник.

Сам Лузгин в разговоре с корреспондентом подтвердил, что уголовное дело возбуждено. «Но какие-либо комментарии до окончания следственных мероприятий считаю излишними», — сказал он.

Вокруг второго дела ясности меньше. Как писало URA.RU, параллельно с проверкой природоохранной прокуратуры на «Водоканале» два месяца шла ревизия, внезапно инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым. «В производство [второе] дело пока не запущено. Насколько я знаю, речь идет о ст. 169 („Воспрепятствование предпринимательской деятельности“ — прим. ред.)», — рассказал второй источник, близкий к региональному СК. Отвечая на вопрос корреспондента, Лузгин заявил, что информации о втором деле у него нет.

По одной из обсуждавшихся версий, прокурорская проверка, запущенная Красновым, могла стать следствием конфликта «Водоканала» с крупным бизнесом. Но с каким именно, не сообщалось. Известно лишь об одном крупном споре: компания «Малышева-73» (владеет ТЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж») судится с «Водоканалом» по поводу подключения нескольких строящихся объектов.