Челябинские волонтеры отправили дождевики и инструменты военнослужащим

Бойцы регулярно получают посылки от земляков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Волонтеры из Копейска (Челябинская область) отправили дождевики и инструменты военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Посылки они собирали совместно с родственниками бойцов.

«Догрузили дождевики и большую маскировочная сеть для бойцов по одной из заявок. Также отгрузили заявку ребят по инструментам, это которая с наборами ключей, монтировками и так далее», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточняют, что родственники зачастую передают им посылки для отправки. Так больше вероятности, что отправление дойдет до адресата.

Жители Копейска на постоянной основе формируют посылки для военнослужащих по поступающим от них заявкам. Это теплые вещи, продукты, медикаменты и другие вещи, необходимые для жизни в полевых условиях. Так, волонтеры собрали 350 тысяч рублей и купили прицел для снайпера, который просил один из бойцов.