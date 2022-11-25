Новый прицел отправлен на передовую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Копейска Челябинской области распаковали прицел, который приобрели по просьбе снайпера с передовой за сумму порядка 350 тысяч рублей. Видео разместили в соцсетях организаторы акции, собравшие деньги за сутки.

«Долгожданный прицел, купленный менее чем за сутки и почти за 350 тысяч, уже доставлен. Его можно внимательно рассмотреть и восхититься совершенством современной тепловизионной оптики», — рассказали в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что прицел легкий, весит около 700 гр. Также он очень компактный, при этом подобная техника поможет спасти много жизней наших военнослужащих и даст преимущество на передовой.

«Он компактный, точнее прям небольшой и достаточно легкий, около 700 грамм, но это суперсовременное высокофункциональное устройство, с дальностью 1800 м, почти 2 км! То есть простыми словами, если человек будет в районе, например, автовокзала Копейска, то снайпер, находящийся примерно в районе завода Пластмасс, его увидит, снимет и защитит свою группу бойцов», — уточнили авторы сообщения.

Активисты добавили, что прицел уже на передовой, о вручении его снайперу они расскажут сегодня вечером, 26 ноября. Ранее стало известно, что снайпер из Копейска попросил помочь в приобретении современного прицела.