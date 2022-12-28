Военнослужащий из ЯНАО рассказал, как встретит Новый год в зоне спецоперации

Военнослужащий из ЯНАО планирует встретить Новый год с шампанским и оливье

29 декабря 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Добровольцы из ЯНАО решили отпраздновать Новый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО), который добровольно поехал участвовать в специальной операции, планирует отмечать Новый год с оливье и шампанским. В разговоре с корреспондентом URA.RU ямалец признался, что даже успел придумать новогоднее желание. «Конечно, планировать что-то сложно в нынешней ситуации. Но мы с ребятами планируем приготовить оливье. Если повезет, то и шампанского сможем выпить. Хотелось бы хоть немного праздника и настроения», — поделился боец. Он отметил, что волонтеры передают им продукты, а также небольшие новогодние презенты. В качестве новогодних подарков неравнодушные россияне кладут сладости, фрукты и открытки. «Мы чувствуем, что нас поддерживают и ждут. Это главное. А какое желание загадать, мы придумали давно», — добавил он. Ранее житель ЯНАО рассказал, что в зоне спецоперации военнослужащих кормят супами и кашами. Также им выдают сухие пайки и сладости. Президент страны Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале спецоперации на территории Украины. Главная задача — защитить мирное население Донбасса от агрессии украинских силовиков.

Военнослужащий из Нового Уренгоя (ЯНАО), который добровольно поехал участвовать в специальной операции, планирует отмечать Новый год с оливье и шампанским. В разговоре с корреспондентом URA.RU ямалец признался, что даже успел придумать новогоднее желание. «Конечно, планировать что-то сложно в нынешней ситуации. Но мы с ребятами планируем приготовить оливье. Если повезет, то и шампанского сможем выпить. Хотелось бы хоть немного праздника и настроения», — поделился боец. Он отметил, что волонтеры передают им продукты, а также небольшие новогодние презенты. В качестве новогодних подарков неравнодушные россияне кладут сладости, фрукты и открытки. «Мы чувствуем, что нас поддерживают и ждут. Это главное. А какое желание загадать, мы придумали давно», — добавил он. Ранее житель ЯНАО рассказал, что в зоне спецоперации военнослужащих кормят супами и кашами. Также им выдают сухие пайки и сладости. Президент страны Владимир Путин 24 февраля 2022 года заявил о начале спецоперации на территории Украины. Главная задача — защитить мирное население Донбасса от агрессии украинских силовиков.