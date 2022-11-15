Военнослужащий из ЯНАО рассказал, чем кормят в зоне спецоперации

Военнослужащим в зоне спецоперации готовят супы и каши

Солдатам выдают усиленные сухпайки в случае спецзадания Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель ЯНАО, участвующий в специальной военной операции, рассказал, чем питаются солдаты. Как сообщил URA.RU ямалец, бойцам готовят горячие блюда, а иногда выдают сухпайки.

«Запасов еды хватает. Иногда нам готовят даже борщ. Всегда есть каши и тушенка. Голодные не ходим, но иногда нет возможности нормально поесть», — уточнил он.

По словам военнослужащего, солдатам выдают усиленные сухпайки, если они отправляются на выполнение задания. Туда входят сок, шоколад, печенье, быстро разогреваемые гуляши, каши и разные супы. Также всегда есть горячий чай, можно согреться. «Еще волонтеры передают много всякой еды. Перекусить есть чем. Не голодаем», — добавил он.

24 февраля 2022 года глава государства Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Основная задача — защитить мирных горожан в Донбассе от агрессии украинских силовиков.