15 ноября 2022

Военнослужащий из ЯНАО рассказал, чем кормят в зоне спецоперации

Военнослужащим в зоне спецоперации готовят супы и каши
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Солдатам выдают усиленные сухпайки в случае спецзадания Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель ЯНАО, участвующий в специальной военной операции, рассказал, чем питаются солдаты. Как сообщил URA.RU ямалец, бойцам готовят горячие блюда, а иногда выдают сухпайки.

«Запасов еды хватает. Иногда нам готовят даже борщ. Всегда есть каши и тушенка. Голодные не ходим, но иногда нет возможности нормально поесть», — уточнил он.

По словам военнослужащего, солдатам выдают усиленные сухпайки, если они отправляются на выполнение задания. Туда входят сок, шоколад, печенье, быстро разогреваемые гуляши, каши и разные супы. Также всегда есть горячий чай, можно согреться. «Еще волонтеры передают много всякой еды. Перекусить есть чем. Не голодаем», — добавил он.

24 февраля 2022 года глава государства Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Основная задача — защитить мирных горожан в Донбассе от агрессии украинских силовиков.

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Житель ЯНАО, участвующий в специальной военной операции, рассказал, чем питаются солдаты. Как сообщил URA.RU ямалец, бойцам готовят горячие блюда, а иногда выдают сухпайки. «Запасов еды хватает. Иногда нам готовят даже борщ. Всегда есть каши и тушенка. Голодные не ходим, но иногда нет возможности нормально поесть», — уточнил он. По словам военнослужащего, солдатам выдают усиленные сухпайки, если они отправляются на выполнение задания. Туда входят сок, шоколад, печенье, быстро разогреваемые гуляши, каши и разные супы. Также всегда есть горячий чай, можно согреться. «Еще волонтеры передают много всякой еды. Перекусить есть чем. Не голодаем», — добавил он. 24 февраля 2022 года глава государства Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Основная задача — защитить мирных горожан в Донбассе от агрессии украинских силовиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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