Стоимость самого дорогого дома в ЯНАО достигает почти 50 миллионов рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ЯНАО выставлены на продажу дома стоимостью до 48 миллионов рублей. Все объявления о продаже размещены на сайте Avito.

Жилой дом свободной планировки в Тарко-Сале на участке 11,5 соток выставлен на продажу за 34 миллиона рублей. Автор указывает, что возможен торг и аренда. «Высокие потолки, цокольный (с заездом под авто) и мансардный этаж. Подойдет как многоквартирный дом, офис, магазин, гостиница, медицинский центр», — сообщается в описании к объявлению.

В Салехарде продается кирпичный дом 524 квадратных метра на участке 16 соток. Два этажа, мансарда, цокольный этаж; более 5 жилых комнат, 2 санузла; на цокольном этаже расположены 2 гаража на 4 машины. На территории есть баня и сауна. Из коммуникаций: централизованное отопление и водоснабжение. Стоимость дома 38 миллионов рублей.

Самый дорогой оказался деревянный коттедж площадью 205 квадратных метров с собственным выходом к реке продается в Салехарде. Дом из бруса, с ручной резной отделкой внутри. «На втором этаже четыре комнаты, ванна. На первом — кабинет, кухня-зал, хозяйственная комната, ванна. Территория 2000 квадратных метров, баня из бруса, беседка, камин, отопление. Гараж на 4 машины, огород, курятник, дом для собаки», — пишет автор объявления. Стоимость дома 48 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ЯНАО готовы платить за элитную недвижимость до 50 миллионов рублей. Эксперты компании «Этажи» рассказали, что к элитной недвижимости, как правило, относятся коттеджи и квартиры в новостройках — не менее четырехкомнатных.

Дом в Тарко-Сале стоимостью 34 миллиона рублей Сайт Авито

Дом в Салехарде стоимостью 38 миллионов рублей Сайт Авито