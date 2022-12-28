«Коммерсант»: в РФ стоимость электричества рекордно выросла

В декабре стоимость электричества в России достигла исторического максимума. Особый рост наблюдается в европейской части России и на Урале.
«Биржевые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч», — заявили в издании «Коммерсант». Отмечается, что подобный скачок был вызван одновременным выводом нескольких блоков АЭС в неплановые и плановые ремонты. Регуляторы, тем не менее, утверждают, что такая нетипичная ситуация уже завершилась и цены вскоре придут в норму.
Ранее доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов рассказал URA.RU о том, что жизнь россиян подорожает в 2023 году. По замечанию эксперта, тарифы на электричество могут вырасти в следующем году.
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В декабре стоимость электричества в России достигла исторического максимума. Особый рост наблюдается в европейской части России и на Урале. «Биржевые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч», — заявили в издании «Коммерсант». Отмечается, что подобный скачок был вызван одновременным выводом нескольких блоков АЭС в неплановые и плановые ремонты. Регуляторы, тем не менее, утверждают, что такая нетипичная ситуация уже завершилась и цены вскоре придут в норму. Ранее доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов рассказал URA.RU о том, что жизнь россиян подорожает в 2023 году. По замечанию эксперта, тарифы на электричество могут вырасти в следующем году.