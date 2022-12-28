Экс-офицер разведки США заявил, что Вашингтон позволяет украинской нации умереть

29 декабря 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

Действия Вашингтона позволяют украинской нации умереть, заявил Скотт Риттер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская политика по отношению к Киеву позволяет умереть украинской нации. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. «Американская политика по Украине — не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть», — заявил Риттер во время интервью youtube-каналу The Left Lens . Бывший разведчик также отметил, что главной целью политики Вашингтона является нанесение ущерба России. Люди, которые разделяют действия США, являются их пособниками. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Так, 21 декабря, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты, Украина получила контракт на поставки оружия на сумму до 1,85 млрд долларов и ЗРК Patriot. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что визит Зеленского в Соединенные Штаты и содержание проведенных дискуссий продемонстрировали, что ни Вашингтон, ни Киев на сегодняшний день не готовы к миру, сообщает RT.

Американская политика по отношению к Киеву позволяет умереть украинской нации. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. «Американская политика по Украине — не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть», — заявил Риттер во время интервью youtube-каналу The Left Lens. Бывший разведчик также отметил, что главной целью политики Вашингтона является нанесение ущерба России. Люди, которые разделяют действия США, являются их пособниками. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Так, 21 декабря, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты, Украина получила контракт на поставки оружия на сумму до 1,85 млрд долларов и ЗРК Patriot. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что визит Зеленского в Соединенные Штаты и содержание проведенных дискуссий продемонстрировали, что ни Вашингтон, ни Киев на сегодняшний день не готовы к миру, сообщает RT.