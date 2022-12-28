В Свердловской области назвали самых дефицитных специалистов

Врачи и дворники стали самыми дефицитными специалистами в Свердловской области

29 декабря 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

На рынке труда есть дефицит врачей, агрономов и дворников Фото: Анна Майорова © URA.RU Самый большой дефицит специалистов по итогам 2022 года в Свердловской области наблюдается среди врачей, агрономов и дворников. Это следует из исследования компании Head Hunter, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Самыми дефицитными профессиями по итогам 2022 года стали врачи (0,5 резюме на вакансию), главные врачи и заведующие отделением (0,6), агрономы (0,7), дворники (0,7), токари (0,7), а также заведующие аптекой (0,8), фармацевты (0,8), зоотехники (0,8), повара (0,8) и слесари (0,9)», — говорится в результатах исследования. При этом нормой считается уровень в 5−6 резюме. Авторы исследования также добавляют, что 75% от всех предложений о работе касаются рабочих специальностей, еще 15% вакансий — для офисных сотрудников и около 10% — для ИТ-специалистов. Ранее эксперты раскрыли, когда свердловчанам выгоднее всего брать отпуск — в те месяцы, где больше всего рабочих дней. В Свердловской области в 2023 году это август, март и октябрь.

Самый большой дефицит специалистов по итогам 2022 года в Свердловской области наблюдается среди врачей, агрономов и дворников. Это следует из исследования компании Head Hunter, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Самыми дефицитными профессиями по итогам 2022 года стали врачи (0,5 резюме на вакансию), главные врачи и заведующие отделением (0,6), агрономы (0,7), дворники (0,7), токари (0,7), а также заведующие аптекой (0,8), фармацевты (0,8), зоотехники (0,8), повара (0,8) и слесари (0,9)», — говорится в результатах исследования. При этом нормой считается уровень в 5−6 резюме. Авторы исследования также добавляют, что 75% от всех предложений о работе касаются рабочих специальностей, еще 15% вакансий — для офисных сотрудников и около 10% — для ИТ-специалистов. Ранее эксперты раскрыли, когда свердловчанам выгоднее всего брать отпуск — в те месяцы, где больше всего рабочих дней. В Свердловской области в 2023 году это август, март и октябрь.