28 декабря 2022

В Свердловской области назвали самых дефицитных специалистов

Врачи и дворники стали самыми дефицитными специалистами в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, больница, коридор госпиталя
На рынке труда есть дефицит врачей, агрономов и дворников Фото:

Самый большой дефицит специалистов по итогам 2022 года в Свердловской области наблюдается среди врачей, агрономов и дворников. Это следует из исследования компании Head Hunter, которое имеется в распоряжении URA.RU.

«Самыми дефицитными профессиями по итогам 2022 года стали врачи (0,5 резюме на вакансию), главные врачи и заведующие отделением (0,6), агрономы (0,7), дворники (0,7), токари (0,7), а также заведующие аптекой (0,8), фармацевты (0,8), зоотехники (0,8), повара (0,8) и слесари (0,9)», — говорится в результатах исследования.

При этом нормой считается уровень в 5−6 резюме. Авторы исследования также добавляют, что 75% от всех предложений о работе касаются рабочих специальностей, еще 15% вакансий — для офисных сотрудников и около 10% — для ИТ-специалистов. Ранее эксперты раскрыли, когда свердловчанам выгоднее всего брать отпуск — в те месяцы, где больше всего рабочих дней. В Свердловской области в 2023 году это август, март и октябрь.

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Самый большой дефицит специалистов по итогам 2022 года в Свердловской области наблюдается среди врачей, агрономов и дворников. Это следует из исследования компании Head Hunter, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Самыми дефицитными профессиями по итогам 2022 года стали врачи (0,5 резюме на вакансию), главные врачи и заведующие отделением (0,6), агрономы (0,7), дворники (0,7), токари (0,7), а также заведующие аптекой (0,8), фармацевты (0,8), зоотехники (0,8), повара (0,8) и слесари (0,9)», — говорится в результатах исследования. При этом нормой считается уровень в 5−6 резюме. Авторы исследования также добавляют, что 75% от всех предложений о работе касаются рабочих специальностей, еще 15% вакансий — для офисных сотрудников и около 10% — для ИТ-специалистов. Ранее эксперты раскрыли, когда свердловчанам выгоднее всего брать отпуск — в те месяцы, где больше всего рабочих дней. В Свердловской области в 2023 году это август, март и октябрь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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