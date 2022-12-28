28 декабря 2022

В ХМАО откроют завод за два миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО объединились с бизнесом ради промышленного мегапроекта Фото:

В ХМАО построят инновационный металлургический завод по производству фасонного металлопроката. Информация об этом появилась в telegram-канале главы округа Натальи Комаровой.

«Мы заключили соглашение по защите и поощрении капиталовложений, что поспособствует строительству Сургутского металлургического комбината. Это соглашение позволит разделить ответственность между инвестором и государством, в лице округа. Со своей стороны мы осуществим бюджетные инвестиции для создания инфраструктуры. Взамен регион получит новую промышленную площадку», — отмечает глава Югры Наталья Комарова.

Планируемый объем инвестиций более двух миллиардов рублей. Этот проект позволит создать более 350 рабочих мест.

Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Производством будет заниматься компания «Победа-1», чей проект получил государственную поддержку.

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В ХМАО построят инновационный металлургический завод по производству фасонного металлопроката. Информация об этом появилась в telegram-канале главы округа Натальи Комаровой. «Мы заключили соглашение по защите и поощрении капиталовложений, что поспособствует строительству Сургутского металлургического комбината. Это соглашение позволит разделить ответственность между инвестором и государством, в лице округа. Со своей стороны мы осуществим бюджетные инвестиции для создания инфраструктуры. Взамен регион получит новую промышленную площадку», — отмечает глава Югры Наталья Комарова. Планируемый объем инвестиций более двух миллиардов рублей. Этот проект позволит создать более 350 рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Производством будет заниматься компания «Победа-1», чей проект получил государственную поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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