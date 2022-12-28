В ХМАО откроют завод за два миллиарда рублей

В ХМАО построят инновационный металлургический завод по производству фасонного металлопроката. Информация об этом появилась в telegram-канале главы округа Натальи Комаровой.
«Мы заключили соглашение по защите и поощрении капиталовложений, что поспособствует строительству Сургутского металлургического комбината. Это соглашение позволит разделить ответственность между инвестором и государством, в лице округа. Со своей стороны мы осуществим бюджетные инвестиции для создания инфраструктуры. Взамен регион получит новую промышленную площадку», — отмечает глава Югры Наталья Комарова.
Планируемый объем инвестиций более двух миллиардов рублей. Этот проект позволит создать более 350 рабочих мест.
Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Производством будет заниматься компания «Победа-1», чей проект получил государственную поддержку.
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