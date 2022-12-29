Силуанов: Россия будет продавать нефть только по рыночным ценам

29 декабря 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

В Минфине РФ считают, что спрос на нефть будет расти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия будет торговать нефтью по рыночной стоимости, так как потолок цен негативно повлияет на рынок. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. «Что касается потолка, то все равно цены определяются рынком — цены на нефть, да и вообще на любые рыночные товары. Мы будем продавать нефть по рыночной цене, в первую очередь в те страны, которые не присоединились к этому потолку», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Россия не будет отправлять нефть странам, которые ввели потолок цен, отметил он. По его словам, ограничения деформируют некоторые сегменты рынка. Нефть будет востребована, спрос на нее увеличится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил Силуанов со ссылкой на прогнозы аналитиков мировых агентств. Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек считает, что ЕС не оценивает последствия своих санкций.

Россия будет торговать нефтью по рыночной стоимости, так как потолок цен негативно повлияет на рынок. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. «Что касается потолка, то все равно цены определяются рынком — цены на нефть, да и вообще на любые рыночные товары. Мы будем продавать нефть по рыночной цене, в первую очередь в те страны, которые не присоединились к этому потолку», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Россия не будет отправлять нефть странам, которые ввели потолок цен, отметил он. По его словам, ограничения деформируют некоторые сегменты рынка. Нефть будет востребована, спрос на нее увеличится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил Силуанов со ссылкой на прогнозы аналитиков мировых агентств. Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек считает, что ЕС не оценивает последствия своих санкций.