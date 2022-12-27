Евродепутат Бек: Евросоюз не оценивает последствия новых санкций против РФ

28 декабря 2022 в 08:35 Размер текста - 17 +

ЕС не рассматривает последствий от санкций на ядерную промышленность против России, считает Гуннар Бек Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз не будет оценивать последствия принятия новых санкций против РФ в области ядерной промышленности. Об этом заявил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек. «Возможны санкции против сотрудничества (с Россией) в области атомной энергетики», — заявил Бек. Его слова приводит газета «Известия». Он также подчеркнул, что оценивать последствия от санкций ключевые силы в ЕС не собираются. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции. 19 декабря был согласован потолок цен на газ. Ограничения начнут действовать с 15 февраля. Сейчас верхняя планка цены стоит выше среднерыночного значения. Ранее был введен потолок цен на российскую нефть. Он установился в районе 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, где действуют ограничения на нефть. Это вызвало серьезную обеспокоенность на Западе. Даже небольшие изменения в объемах нефтедобычи способны спровоцировать напряженность на рынке, говорится в статье, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мировых лидеров ввести санкции против российской ядерной промышленности и отказаться от российского ядерного топлива. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз не будет оценивать последствия принятия новых санкций против РФ в области ядерной промышленности. Об этом заявил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек. «Возможны санкции против сотрудничества (с Россией) в области атомной энергетики», — заявил Бек. Его слова приводит газета «Известия». Он также подчеркнул, что оценивать последствия от санкций ключевые силы в ЕС не собираются. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции. 19 декабря был согласован потолок цен на газ. Ограничения начнут действовать с 15 февраля. Сейчас верхняя планка цены стоит выше среднерыночного значения. Ранее был введен потолок цен на российскую нефть. Он установился в районе 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, где действуют ограничения на нефть. Это вызвало серьезную обеспокоенность на Западе. Даже небольшие изменения в объемах нефтедобычи способны спровоцировать напряженность на рынке, говорится в статье, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мировых лидеров ввести санкции против российской ядерной промышленности и отказаться от российского ядерного топлива.