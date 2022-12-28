Бывшему мэру курганского города изменили приговор за хищение денег

29 декабря 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Экс-мэру Щучья Владимиру Тамахину изменили приговор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывшему главе города Щучье Курганской области Владимиру Тамахину, которого в 2021 году приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и присвоении денег, изменили приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «<…> Окончательно назначить наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. После апелляции областной суд Курганской области отменил штраф в 100 тысяч», — сообщили в прокуратуре региона. Экс-мэр Щучья Владимир Тамахин был задержан в январе 2020 года по обвинению в хищениях и мошенничестве в особо крупном размере. Как установил суд, бывший глава с 2016 по 2018 год незаконно начислял себе премии почти на 800 тысяч рублей. Еще одно преступление было совершенно в сговоре с одним из бизнесменов в 2017 году. Тогда Тамахин похитил более одного миллиона рублей, заключив фиктивные договора для местной администрации.

Бывшему главе города Щучье Курганской области Владимиру Тамахину, которого в 2021 году приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и присвоении денег, изменили приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «<…> Окончательно назначить наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. После апелляции областной суд Курганской области отменил штраф в 100 тысяч», — сообщили в прокуратуре региона. Экс-мэр Щучья Владимир Тамахин был задержан в январе 2020 года по обвинению в хищениях и мошенничестве в особо крупном размере. Как установил суд, бывший глава с 2016 по 2018 год незаконно начислял себе премии почти на 800 тысяч рублей. Еще одно преступление было совершенно в сговоре с одним из бизнесменов в 2017 году. Тогда Тамахин похитил более одного миллиона рублей, заключив фиктивные договора для местной администрации.