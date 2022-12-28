28 декабря 2022

Тюменские чиновники пересядут на общественный транспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, автобус, общественный транспорт
Сотрудники тюменской мэрии будут проверять работу общественного транспорта в новогодние праздники Фото:

Сотрудники тюменской мэрии будут лично проверять работу общественного транспорта в праздничные дни. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с городской администрацией.

«Есть негласное распоряжение. Некоторые профильные чиновники будут ездить по городу, отслеживать время прибытия автобуса и соответствие расписанию. Также будут оценивать состояние водителей, чтобы на линию никто „с праздничным настроением“ не выходил», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало о массовых рейдах ГИБДД. Сотрудники службы дежурили в выходные возле развлекательных заведений и ловили выпивших автолюбителей.

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Сотрудники тюменской мэрии будут лично проверять работу общественного транспорта в праздничные дни. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с городской администрацией. «Есть негласное распоряжение. Некоторые профильные чиновники будут ездить по городу, отслеживать время прибытия автобуса и соответствие расписанию. Также будут оценивать состояние водителей, чтобы на линию никто „с праздничным настроением“ не выходил», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало о массовых рейдах ГИБДД. Сотрудники службы дежурили в выходные возле развлекательных заведений и ловили выпивших автолюбителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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