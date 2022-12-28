Тюменские чиновники пересядут на общественный транспорт

Сотрудники тюменской мэрии будут проверять работу общественного транспорта в новогодние праздники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники тюменской мэрии будут лично проверять работу общественного транспорта в праздничные дни. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с городской администрацией.

«Есть негласное распоряжение. Некоторые профильные чиновники будут ездить по городу, отслеживать время прибытия автобуса и соответствие расписанию. Также будут оценивать состояние водителей, чтобы на линию никто „с праздничным настроением“ не выходил», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало о массовых рейдах ГИБДД. Сотрудники службы дежурили в выходные возле развлекательных заведений и ловили выпивших автолюбителей.