После массовых увольнений в курганское правительство не могут найти дворников и маляров. Скрин

29 декабря 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

В курганском правительстве ждут на работу сотрудников в хозотдел (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В государственное бюджетное учреждение «Управление по обеспечению деятельности правительства» требуются дворник, маляр и штукатур. Вакансии опубликованы на портале «Работа в России». Ранее из правительственной структуры массово увольнялись сотрудники хозотдела. «Дворник. Должностные обязанности — уборка территории, выполнение подсобных работ, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Среднее образование», — указано в одной из вакансий. Опыт работы маляра должен составлять от трех лет. Он должен знать рецептуру, свойства материалов, пигментов, масел, лаков и так далее. Разбираться в сложных росписях и шрифтах. Также открыта вакансия штукатура. Зарплаты, которые указаны в объявлениях, составляют до 17 571 рубля. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен реакционный запрос с просьбой рассказать, сколько человек обслуживают правительственные здания. На момент публикации ответ не поступил. Инсайдеры URA.RU сообщали, что в 2020 году в Кургане уволились сотрудники хозотдела, которые занимались ремонтом и уборкой зданий. Источники рассказывали, что работникам сообщили, что вместо одного здания они будут обслуживать девять. Многие с этим не согласились. Ранее URA.RU писало, что в курганское правительство через сайт объявлений по поиску работы искали начальников отделов и управлений, главных и ведущих специалистов в структуры правительства Курганской области. Также были опубликованы вакансии для юристов, экономистов и секретарей без опыта работы. В курганское правительство требуются дворник, маляр пятого разряда и штукатур Скриншот с сайта «Работа России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В государственное бюджетное учреждение «Управление по обеспечению деятельности правительства» требуются дворник, маляр и штукатур. Вакансии опубликованы на портале «Работа в России». Ранее из правительственной структуры массово увольнялись сотрудники хозотдела. «Дворник. Должностные обязанности — уборка территории, выполнение подсобных работ, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Среднее образование», — указано в одной из вакансий. Опыт работы маляра должен составлять от трех лет. Он должен знать рецептуру, свойства материалов, пигментов, масел, лаков и так далее. Разбираться в сложных росписях и шрифтах. Также открыта вакансия штукатура. Зарплаты, которые указаны в объявлениях, составляют до 17 571 рубля. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен реакционный запрос с просьбой рассказать, сколько человек обслуживают правительственные здания. На момент публикации ответ не поступил. Инсайдеры URA.RU сообщали, что в 2020 году в Кургане уволились сотрудники хозотдела, которые занимались ремонтом и уборкой зданий. Источники рассказывали, что работникам сообщили, что вместо одного здания они будут обслуживать девять. Многие с этим не согласились. Ранее URA.RU писало, что в курганское правительство через сайт объявлений по поиску работы искали начальников отделов и управлений, главных и ведущих специалистов в структуры правительства Курганской области. Также были опубликованы вакансии для юристов, экономистов и секретарей без опыта работы.