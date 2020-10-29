Здания правительства Кургана некому ремонтировать

Здания правительства некому ремонтировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства» уволились сотрудники хозотдела. Они обслуживали здания. Об этом бюджетники, проработавшие там 20 лет, рассказали URA.RU.

«Новое руководство пригласило на собрание и в ультимативной форме заявило, что мы будем вместо одного здания обслуживать девять. И делать там будем не текущие, а капитальные ремонты. Тем, кто не согласен, сказали писать заявления. Все 6 человек написали», — отметили сотрудники.

По словам бюджетников, их зарплата — 13 тысяч рублей. Иногда выдавали премии 6 тысяч рублей. Но при увеличении объема работ, оплата осталась прежней. «Нам добавились здания пятиэтажные. В том числе, гостиница „Зауралье“ и база „Болдинцево“, которые еще не переданы официально. Это огромный объем работ», — отметили сотрудники.

На их должности открыты вакансии, но желающих, со слов работников, нет — не устраивает зарплата или отношение. «Недавно устроился электрик, проработал 3 дня, а послушав общение с людьми на собрании, уволился, сказал, что не хочет здесь работать», — отметили рабочие. Они утонили, что весь отдел перевели из правительственного здания в гараж. «Наверное, чтобы не встретились высокопоставленным лицам. Как тут не вспомнить Олега Богомолова [экс-губернатора], который за руку здоровался с дворниками», — уточнили бюджетники.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее агентство писало, что в Кургане произошла оптимизация двух госучреждений. Чиновники опасались сокращений.