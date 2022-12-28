28 декабря 2022

Власти Перми проведут ревизию бомбоубежищ

© Служба новостей «URA.RU»
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Убежище ГО и ЧС. Пермь, убежище, бомбоубежище, бункер, го и чс, ядерная война
Инвентаризация бомбоубежищ начнется в 2023 году Фото:

В Перми в 2023 году проведут ревизию бомбоубежищ, расположенных в черте города. Об этом говорится в постановлении городской администрации, размещенном на сайте мэрии. Инвентаризацией защитных сооружений займется специально созданная комиссия, куда войдут чиновники из мэрии Перми, сотрудники муниципальных учреждений и управления гражданской защиты.

«Обеспечить проведение инвентаризации защитных учреждений гражданской обороны в районах города Перми. Составить и утвердить акты инвентаризации, оценки содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) по каждому защитному сооружению гражданской обороны […] в срок до 25 апреля 2023 года», — сказано в постановлении.

Возглавил комиссию вице-мэр Эдуард Хайруллин, его заместителями назначены начальник департамента общественной безопасности мэрии Алексей Туров и начальник МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» Владимир Гнидак. Одно из бомбоубежищ, расположенное в подвале дома по улице Ветлужская, 58, как сообщало URA.RU, будет отремонтировано.

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В Перми в 2023 году проведут ревизию бомбоубежищ, расположенных в черте города. Об этом говорится в постановлении городской администрации, размещенном на сайте мэрии. Инвентаризацией защитных сооружений займется специально созданная комиссия, куда войдут чиновники из мэрии Перми, сотрудники муниципальных учреждений и управления гражданской защиты. «Обеспечить проведение инвентаризации защитных учреждений гражданской обороны в районах города Перми. Составить и утвердить акты инвентаризации, оценки содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) по каждому защитному сооружению гражданской обороны […] в срок до 25 апреля 2023 года», — сказано в постановлении. Возглавил комиссию вице-мэр Эдуард Хайруллин, его заместителями назначены начальник департамента общественной безопасности мэрии Алексей Туров и начальник МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» Владимир Гнидак. Одно из бомбоубежищ, расположенное в подвале дома по улице Ветлужская, 58, как сообщало URA.RU, будет отремонтировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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