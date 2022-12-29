Свердловские казаки выйдут на охрану порядка в новогодние праздники

Казаки выйдут на улицы, чтобы охранять покой свердловчан в новогодние праздники Владимир Жабриков © URA.RU

В период с 28 декабря по 8 января 2023 года на территории Свердловской области запланировано проведение несколько сотен культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Обеспечивать порядок в праздники будут сотрудники полиции, казаки и ДНД. Соответствующие указания дал начальник областного ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков на заседании оперштаба по профилактике правонарушений. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

«Более 1600 сотрудников полиции, а также представители частных охранных объединений, казаки и ДНД будут задействованы для обеспечения общественного порядка в новогодние праздники. В праздничные дни предусмотрено увеличение плотности нарядов в общественных местах, усиление следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования. На протяжении праздничных дней функционирует межведомственная рабочая группа», — отметил полковник Горелых.

В региональном главке просят сообщать о нарушениях. «Граждане, столкнувшиеся с фактами нарушений, могут обратиться за помощью по круглосуточному телефону доверия свердловского главка МВД - 8 (343) 358-71-61», — сказано в сообщении.

Новогодние праздники в Свердловской области продлятся в 2023 году восемь календарных дней — с 1 по 8 января. В 2022 году 31 декабря — это суббота и тоже нерабочий день. Таким образом, общая продолжительность выходных составит девять дней.