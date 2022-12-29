Ида Галич впервые оголила часть тела, которой всегда стеснялась. Видео

Ида Галич призналась в своих комплексах в telegram-канале
Телеведущая и блогер Ида Галич призналась в своих комплексах из-за «толстых рук» и опубликовала видео в платье, открывающем их, призвав своих подписчиков также отказаться от своих комплексов в новом году. Соответствующий пост она опубликовала в своем telegram-канале.
«Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году! Да, неидеальные! Но мои! Мои любимые руки», — написала Галич в своем telegram-канале.
Галич призналась, что из-за комплексов впервые в жизни позволила себе надеть подобное платье. Она призвала своих подписчиков последовать ее примеру и оставить свои «дурацкие» комплексы в уходящем году.
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