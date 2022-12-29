Ида Галич впервые оголила часть тела, которой всегда стеснялась. Видео

Телеведущая Ида Галич призналась в своих комплексах из-за "толстых рук"
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Ида Галич призналась в своих комплексах в telegram-канале

Телеведущая и блогер Ида Галич призналась в своих комплексах из-за «толстых рук» и опубликовала видео в платье, открывающем их, призвав своих подписчиков также отказаться от своих комплексов в новом году. Соответствующий пост она опубликовала в своем telegram-канале.

«Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году! Да, неидеальные! Но мои! Мои любимые руки», — написала Галич в своем telegram-канале

Галич призналась, что из-за комплексов впервые в жизни позволила себе надеть подобное платье. Она призвала своих подписчиков последовать ее примеру и оставить свои «дурацкие» комплексы в уходящем году.

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Телеведущая и блогер Ида Галич призналась в своих комплексах из-за «толстых рук» и опубликовала видео в платье, открывающем их, призвав своих подписчиков также отказаться от своих комплексов в новом году. Соответствующий пост она опубликовала в своем telegram-канале. «Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году! Да, неидеальные! Но мои! Мои любимые руки», — написала Галич в своем telegram-канале.  Галич призналась, что из-за комплексов впервые в жизни позволила себе надеть подобное платье. Она призвала своих подписчиков последовать ее примеру и оставить свои «дурацкие» комплексы в уходящем году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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