Ида Галич впервые оголила часть тела, которой всегда стеснялась. Видео

Телеведущая Ида Галич призналась в своих комплексах из-за "толстых рук"

29 декабря 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Ида Галич призналась в своих комплексах в telegram-канале Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая и блогер Ида Галич призналась в своих комплексах из-за «толстых рук» и опубликовала видео в платье, открывающем их, призвав своих подписчиков также отказаться от своих комплексов в новом году. Соответствующий пост она опубликовала в своем telegram-канале. «Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году! Да, неидеальные! Но мои! Мои любимые руки», — написала Галич в своем telegram-канале. Галич призналась, что из-за комплексов впервые в жизни позволила себе надеть подобное платье. Она призвала своих подписчиков последовать ее примеру и оставить свои «дурацкие» комплексы в уходящем году.

Телеведущая и блогер Ида Галич призналась в своих комплексах из-за «толстых рук» и опубликовала видео в платье, открывающем их, призвав своих подписчиков также отказаться от своих комплексов в новом году. Соответствующий пост она опубликовала в своем telegram-канале. «Комплексы по поводу толстых рук оставляю в этом году! Да, неидеальные! Но мои! Мои любимые руки», — написала Галич в своем telegram-канале. Галич призналась, что из-за комплексов впервые в жизни позволила себе надеть подобное платье. Она призвала своих подписчиков последовать ее примеру и оставить свои «дурацкие» комплексы в уходящем году.