28 декабря 2022

Мэр Северодонецка поблагодарил пермских медиков

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медсестра, медперсонал, врачи, медики
Мэр отметил самоотверженность и профессионализм пермских медиков Фото:
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Глава Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов поблагодарил медиков из Пермского края и поздравил их с наступающими праздниками. Благодарность мэр выразил в своем telegram-канале.

«Особую благодарность хочу выразить команде медработников из Пермского края, которые за время работы в нашем городе показали настоящие чудеса профессионализма и самоотверженности. Пусть все плохое остается в 2022 году, а в новый мы возьмем с собой единство, семейное тепло и, не побоюсь это сказать, дружбу, которая зародилась между Северодонецком и Пермским краем», — сообщается в telegram-канале.

Как сообщает минздрав Пермского края, в конце ноября в Северодонецке работали анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, рентгенолог, терапевт, хирург, медсестры и другие врачи из региона. Также пермские специалисты ведут прием в новой поликлинике, построенной в городе.

Ранее мэр города благодарил Пермский край и его губернатора Дмитрий Махонина за помощь в восстановлении муниципалитета. За счет региона в городе отстроили многие социальные объекты, туда была передана техника для коммунальных нужд, также туда привозили гуманитарные грузы. Спецоперация на территории ЛНР и ДНР проводится с 24 февраля, ее цель — защита мирных жителей Донбасса.

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Глава Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов поблагодарил медиков из Пермского края и поздравил их с наступающими праздниками. Благодарность мэр выразил в своем telegram-канале. «Особую благодарность хочу выразить команде медработников из Пермского края, которые за время работы в нашем городе показали настоящие чудеса профессионализма и самоотверженности. Пусть все плохое остается в 2022 году, а в новый мы возьмем с собой единство, семейное тепло и, не побоюсь это сказать, дружбу, которая зародилась между Северодонецком и Пермским краем», — сообщается в telegram-канале. Как сообщает минздрав Пермского края, в конце ноября в Северодонецке работали анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, рентгенолог, терапевт, хирург, медсестры и другие врачи из региона. Также пермские специалисты ведут прием в новой поликлинике, построенной в городе. Ранее мэр города благодарил Пермский край и его губернатора Дмитрий Махонина за помощь в восстановлении муниципалитета. За счет региона в городе отстроили многие социальные объекты, туда была передана техника для коммунальных нужд, также туда привозили гуманитарные грузы. Спецоперация на территории ЛНР и ДНР проводится с 24 февраля, ее цель — защита мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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