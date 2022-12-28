Мэр Северодонецка поблагодарил пермских медиков

29 декабря 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Мэр отметил самоотверженность и профессионализм пермских медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов поблагодарил медиков из Пермского края и поздравил их с наступающими праздниками. Благодарность мэр выразил в своем telegram-канале. «Особую благодарность хочу выразить команде медработников из Пермского края, которые за время работы в нашем городе показали настоящие чудеса профессионализма и самоотверженности. Пусть все плохое остается в 2022 году, а в новый мы возьмем с собой единство, семейное тепло и, не побоюсь это сказать, дружбу, которая зародилась между Северодонецком и Пермским краем», — сообщается в telegram-канале. Как сообщает минздрав Пермского края, в конце ноября в Северодонецке работали анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, рентгенолог, терапевт, хирург, медсестры и другие врачи из региона. Также пермские специалисты ведут прием в новой поликлинике, построенной в городе. Ранее мэр города благодарил Пермский край и его губернатора Дмитрий Махонина за помощь в восстановлении муниципалитета. За счет региона в городе отстроили многие социальные объекты, туда была передана техника для коммунальных нужд, также туда привозили гуманитарные грузы. Спецоперация на территории ЛНР и ДНР проводится с 24 февраля, ее цель — защита мирных жителей Донбасса.

Глава Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов поблагодарил медиков из Пермского края и поздравил их с наступающими праздниками. Благодарность мэр выразил в своем telegram-канале. «Особую благодарность хочу выразить команде медработников из Пермского края, которые за время работы в нашем городе показали настоящие чудеса профессионализма и самоотверженности. Пусть все плохое остается в 2022 году, а в новый мы возьмем с собой единство, семейное тепло и, не побоюсь это сказать, дружбу, которая зародилась между Северодонецком и Пермским краем», — сообщается в telegram-канале. Как сообщает минздрав Пермского края, в конце ноября в Северодонецке работали анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, рентгенолог, терапевт, хирург, медсестры и другие врачи из региона. Также пермские специалисты ведут прием в новой поликлинике, построенной в городе. Ранее мэр города благодарил Пермский край и его губернатора Дмитрий Махонина за помощь в восстановлении муниципалитета. За счет региона в городе отстроили многие социальные объекты, туда была передана техника для коммунальных нужд, также туда привозили гуманитарные грузы. Спецоперация на территории ЛНР и ДНР проводится с 24 февраля, ее цель — защита мирных жителей Донбасса.