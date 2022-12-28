Губернатор Шумков успешно переманивает в регион переселенцев

29 декабря 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков запустил масштабный проект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков переманивает в регион жителей из других российских субъектов, в том числе и новых территорий. Курганская область привлекает переселенцев климатом, ценами на жилье и качественными продуктами. Таким мнением с URA.RU поделись источники, близкие к региональным властям. «Шумков, когда пришел, запланировал грандиозный проект по переселению граждан. Тогда это казалось несвоевременным, немного странным. Но сейчас ситуация поменялась. Курганская область имеет выгодное расположение в центре страны. Вдалеке от регионов, где наблюдается нестабильность. На курганских заводах масса разных вакансий. Проблем с работой нет. Жилье вполне по доступным ценам», — подчеркнул источник из числа политиков. Курганская область привлекательна по климатическим характеристикам, что в особенности ценят переезжающие из северных регионов. Жителей Дальнего Востока, которые теперь живут здесь, приятно удивляют цены на продукты. «Нравится и качество местных продуктов — молоко, мясо, хлеб. Все свежее и вкусное», — говорят курганцы, рядом с которыми поселились переселенцы из Владивостока. В Курганской области несколько лет действует проект «Русская мечта». На официальном сайте проекта указано, что можно получить различные меры поддержки, открыть свое дело, построить дом. Политолог Сергей Ширяев в разговоре с корреспондентом URA.RU подтверждает, что идея Шумкова по привлечению переселенцев из других регионов сейчас очень актуальна. «Люди нужны. Есть рабочие места как на курганских предприятиях, так и в селах. При этом подобные инициативы в Курганской области пытались запустить еще до Шумкова. Но удалось это сделать только ему», — отметил он. Ранее URA.RU писало, пенсионерка из Луганской Народной республики (ЛНР) Галина Гарифуллина, которая переехала в Курган к подруге, получила муниципальное жилье. Переехали и купили квартиру в Кургане жители Белгородской области. Приобрела дом семья из Чукотки, которая решила переехать в Курганскую область. Также в регион активно переезжают жители Казахстана. По данным областного управления, в первом полугодии 2022 года каждую десятую квартиру на вторичном рынке жилья в Курганской области покупали жители других регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков переманивает в регион жителей из других российских субъектов, в том числе и новых территорий. Курганская область привлекает переселенцев климатом, ценами на жилье и качественными продуктами. Таким мнением с URA.RU поделись источники, близкие к региональным властям. «Шумков, когда пришел, запланировал грандиозный проект по переселению граждан. Тогда это казалось несвоевременным, немного странным. Но сейчас ситуация поменялась. Курганская область имеет выгодное расположение в центре страны. Вдалеке от регионов, где наблюдается нестабильность. На курганских заводах масса разных вакансий. Проблем с работой нет. Жилье вполне по доступным ценам», — подчеркнул источник из числа политиков. Курганская область привлекательна по климатическим характеристикам, что в особенности ценят переезжающие из северных регионов. Жителей Дальнего Востока, которые теперь живут здесь, приятно удивляют цены на продукты. «Нравится и качество местных продуктов — молоко, мясо, хлеб. Все свежее и вкусное», — говорят курганцы, рядом с которыми поселились переселенцы из Владивостока. В Курганской области несколько лет действует проект «Русская мечта». На официальном сайте проекта указано, что можно получить различные меры поддержки, открыть свое дело, построить дом. Политолог Сергей Ширяев в разговоре с корреспондентом URA.RU подтверждает, что идея Шумкова по привлечению переселенцев из других регионов сейчас очень актуальна. «Люди нужны. Есть рабочие места как на курганских предприятиях, так и в селах. При этом подобные инициативы в Курганской области пытались запустить еще до Шумкова. Но удалось это сделать только ему», — отметил он. Ранее URA.RU писало, пенсионерка из Луганской Народной республики (ЛНР) Галина Гарифуллина, которая переехала в Курган к подруге, получила муниципальное жилье. Переехали и купили квартиру в Кургане жители Белгородской области. Приобрела дом семья из Чукотки, которая решила переехать в Курганскую область. Также в регион активно переезжают жители Казахстана. По данным областного управления, в первом полугодии 2022 года каждую десятую квартиру на вторичном рынке жилья в Курганской области покупали жители других регионов.