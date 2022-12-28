Прокуратура наказала пермский ТЮЗ за детский спектакль

29 декабря 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Прокуратура проведет экспертизу первоисточника постановки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокуратура Пермского края устроила проверку в ТЮЗе Перми из-за детского спектакля. В надзорный орган поступили множество сообщений о постановке, которая нарушала законодательство о защите детей, сообщается на сайте пермской прокуратуры. В результате проверки руководству театра было внесено представление. «Прокуратура Пермского края по многочисленным обращениям граждан организовала проверку в связи с постановкой в октябре текущего года Пермским театром юного зрителя спектакля с нарушениями законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В ходе надзорных мероприятий изложенные факты нашли свое подтверждение, в связи с чем прокурором Ленинского района г. Перми директору муниципального учреждения культуры внесено представление», — говорится на сайте. Также прокуратура инициировала экспертизу художественного материала, по которой поставлен спектакль, на соответствие ограничения по возрасту «14+». Устранение нарушения находится на контроле регионального органа. Известно, что в октябре скандал вызвала постановка ТЮЗа «Гуд бай, Берлин!». Зрители обвинили постановщиков и театр в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. А недавно пермяков возмутило появление генерала в юбке в постановке по «Золушке» в том же ТЮЗе. Руководство театра объяснило, что раньше для некоторых военных это была часть униформы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Пермского края устроила проверку в ТЮЗе Перми из-за детского спектакля. В надзорный орган поступили множество сообщений о постановке, которая нарушала законодательство о защите детей, сообщается на сайте пермской прокуратуры. В результате проверки руководству театра было внесено представление. «Прокуратура Пермского края по многочисленным обращениям граждан организовала проверку в связи с постановкой в октябре текущего года Пермским театром юного зрителя спектакля с нарушениями законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В ходе надзорных мероприятий изложенные факты нашли свое подтверждение, в связи с чем прокурором Ленинского района г. Перми директору муниципального учреждения культуры внесено представление», — говорится на сайте. Также прокуратура инициировала экспертизу художественного материала, по которой поставлен спектакль, на соответствие ограничения по возрасту «14+». Устранение нарушения находится на контроле регионального органа. Известно, что в октябре скандал вызвала постановка ТЮЗа «Гуд бай, Берлин!». Зрители обвинили постановщиков и театр в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. А недавно пермяков возмутило появление генерала в юбке в постановке по «Золушке» в том же ТЮЗе. Руководство театра объяснило, что раньше для некоторых военных это была часть униформы.