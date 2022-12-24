Терапевт Константинова предупредила о воспалении сердца из-за гриппа

После перенесенного свиного гриппа у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова.
«Среди осложнений свиного гриппа встречаются воспаления сердечной мышцы и оболочки сердца (перекардит и миокардит).Также вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений. Кроме того, может появляться сыпь, напоминающая синяки различного размера, от точки до нескольких сантиметров», — сказала Марина Константинова.
По ее словам, не редким осложнением является вирусная пневмония, к которой могут присоединиться высокая температура и синюшность кожных покровов. «У больного человека нарастают симптомы острой дыхательной недостаточности: появляется отдышка, снижается сатурация. Присоединяется кашель с мокротой, цианоз кожных покровов. Температура тела поднимается до 40 градусов и плохо сбивается. Если быстро не начать лечение пневмонии, то это может привести к образованию респираторного дистресс-синдрома (развитие отека легкого) с возможным летальным исходом», — подчеркнула терапевт.
Вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков уже заявлял, что на данным момент грипп стал опаснее коронавируса, поскольку к нему не выработался иммунитет. Редким проявлением болезни иммунолог Николай Крючков назвал боль в животе без повышения температуры.
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После перенесенного свиного гриппа у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «Среди осложнений свиного гриппа встречаются воспаления сердечной мышцы и оболочки сердца (перекардит и миокардит).Также вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений. Кроме того, может появляться сыпь, напоминающая синяки различного размера, от точки до нескольких сантиметров», — сказала Марина Константинова. По ее словам, не редким осложнением является вирусная пневмония, к которой могут присоединиться высокая температура и синюшность кожных покровов. «У больного человека нарастают симптомы острой дыхательной недостаточности: появляется отдышка, снижается сатурация. Присоединяется кашель с мокротой, цианоз кожных покровов. Температура тела поднимается до 40 градусов и плохо сбивается. Если быстро не начать лечение пневмонии, то это может привести к образованию респираторного дистресс-синдрома (развитие отека легкого) с возможным летальным исходом», — подчеркнула терапевт. Вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков уже заявлял, что на данным момент грипп стал опаснее коронавируса, поскольку к нему не выработался иммунитет. Редким проявлением болезни иммунолог Николай Крючков назвал боль в животе без повышения температуры.