Доцент кафедры торгового дела раскрыла, как выбрать вкусные мандарины

Доцент кафедры торгового дела: внешний вид мандаринов — не гарантия сочности плодов

30 декабря 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Абхазские мандарины почти не отличить от турецких, отметила Алиса Храмова Фото: Денис Моргунов © URA.RU При выборе мандаринов необходимо внимательно изучить их кожуру, аромат и наличие повреждений. А страну происхождения плодов можно найти в документации. Об этом URA.RU сообщила доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова. «Необходимо обращать внимание на кожуру, аромат, внешний вид. Качественный мандарин должен иметь ровную кожуру без повреждений, признаков порчи. Он должен быть упругим. Есть стереотип, что мандарины светлого окраса более кислые, чем имеющие яркую кожуру. Однако внешний вид не всегда может сигнализировать о спелости и сочности плодов. Следует знать признаки, свойственные сортам мандаринов и их гибридам», — сказала Алиса Храмова. Эксперт назвала основные сорта, которые можно встретить в российских магазинах. «Сатсума» — настоящие мандарины, не гибриды. В Японии они известны под названием mikan. Достаточно крупный сорт, яркая кожура, мало косточек.

— настоящие мандарины, не гибриды. В Японии они известны под названием mikan. Достаточно крупный сорт, яркая кожура, мало косточек. Сорт «Уншиу» включают в группу сортов «Сатсума». Его любят выращивать в Абхазии. Размер небольшой, приплюснутая форма, почти без косточек. Цвет ярко-оранжевый. Кожура рыхлая, легко чистится. Вкус — от кисловатого до сладкого. Этот сорт внешне почти не отличается от турецких, ввоз которых сейчас в РФ запрещен.

включают в группу сортов «Сатсума». Его любят выращивать в Абхазии. Размер небольшой, приплюснутая форма, почти без косточек. Цвет ярко-оранжевый. Кожура рыхлая, легко чистится. Вкус — от кисловатого до сладкого. Этот сорт внешне почти не отличается от турецких, ввоз которых сейчас в РФ запрещен. Марокканские мандарины . Это небольшие плоды с тонкой корочкой, выраженного оранжевого цвета, сладкие на вкус. Называется этот сорт «Клементин» — это гибрид апельсина и мандарина. Размер небольшой, цвет ярко-оранжевый, душистый, вкусный, сочный. Растет преимущественно в Марокко, Алжире, Испании.

. Это небольшие плоды с тонкой корочкой, выраженного оранжевого цвета, сладкие на вкус. Называется этот сорт «Клементин» — это гибрид апельсина и мандарина. Размер небольшой, цвет ярко-оранжевый, душистый, вкусный, сочный. Растет преимущественно в Марокко, Алжире, Испании. «Танжерины» тоже считаются морокканскими по происхождению, но также часто их импортируют из Китая. На вкус они слаще абхазских и практически не имеют косточек.

тоже считаются морокканскими по происхождению, но также часто их импортируют из Китая. На вкус они слаще абхазских и практически не имеют косточек. «Минеола» — это гибрид скрещивания грейпфрута (сорт «Дункан») с «Танжерином». Цвет насыщенный оранжевый с красным оттенком. Но в них много косточек. По ее словам, точно определить страну происхождения могут помочь только документы. «Самыми распространенными в России считаются абхазские, ставшие уже брендом. Однако далеко не всегда можно получить ответ о реальной стране происхождения и сорте, покупая мандарины на рынке или в сетевом магазине. Установить страну происхождения импортируемых мандаринов можно по документам. Каждая партия товара должна иметь декларацию. Также качество подтверждается процедурой сертификации. Согласно ТР ТС 021/2011, этот продукт должен соответствовать всем требованиям безопасности, закрепленным нормами законодательства технического регулирования ЕАЭС», — добавила Храмова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При выборе мандаринов необходимо внимательно изучить их кожуру, аромат и наличие повреждений. А страну происхождения плодов можно найти в документации. Об этом URA.RU сообщила доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова. «Необходимо обращать внимание на кожуру, аромат, внешний вид. Качественный мандарин должен иметь ровную кожуру без повреждений, признаков порчи. Он должен быть упругим. Есть стереотип, что мандарины светлого окраса более кислые, чем имеющие яркую кожуру. Однако внешний вид не всегда может сигнализировать о спелости и сочности плодов. Следует знать признаки, свойственные сортам мандаринов и их гибридам», — сказала Алиса Храмова. Эксперт назвала основные сорта, которые можно встретить в российских магазинах. По ее словам, точно определить страну происхождения могут помочь только документы. «Самыми распространенными в России считаются абхазские, ставшие уже брендом. Однако далеко не всегда можно получить ответ о реальной стране происхождения и сорте, покупая мандарины на рынке или в сетевом магазине. Установить страну происхождения импортируемых мандаринов можно по документам. Каждая партия товара должна иметь декларацию. Также качество подтверждается процедурой сертификации. Согласно ТР ТС 021/2011, этот продукт должен соответствовать всем требованиям безопасности, закрепленным нормами законодательства технического регулирования ЕАЭС», — добавила Храмова.